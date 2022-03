"Jde o akci pro zvané, pozval jsem na ni své kamarády - sportovce. Je tady Matěj Švancer, který jezdí za Rakousko, ale má české kořeny. Je to vítěz světového poháru, účastník olympiády, vítěz olympiády mládeže a podle mě nyní nejnadějnější freestylový lyžař na světě. Měl tu být Nico Porteous, olympijský vítěz a zlatý medailista v X Games, ale bohužel před pár dny si zranil koleno," vysvětluje Daniel Hanka.

Kvůli zranění nedorazil ani další úspěšný jezdec, vicemistr světa a zlatý medailista v x Games. Ale přijeli jiní. Třeba olympijský finalista Miguel Porteous, bratr Nica, bývalý český reprezentant Šimon Bártík a další.

"Celkem je tu 16 lidí. Každý z jezdců je sem pozvaný se svým kameramanem a měli pět dní na to, aby natočili video, které budou mít přes léto čas sestříhat a vyladit. Ta videa se pak budou zveřejňovat a promítat na internetu na podzim. Na základě toho, jak se komu povede, provedu vyhlášení vítězů. Kromě toho tu probíhá vyhlášení nejlepších záběrů ze dne a na konci vyhlásím také lyžaře, který byl za ten týden nejlepší, něčím vynikal nad ostatními," přibližuje smysl akce Dan.

Od pondělí až do pátku sjížděli Your Park v Deštném pozvaní jezdci, kteří sbírají úspěchy na světových soutěžích, a jejich výkony natáčely drony a kameramani.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Svůj um předvedl v Deštném také Lukas Müllauer, rakouským mistr v U-rampě (2015, 2017), ve slopestyle (2016, 2017) a v big airu, v této disciplíně vyhrál i světový pohár.

"Jsem nadšený, že jsem mohl být pozvaný na tuto akci. Moc se mi tu líbí, park je velmi kreativní a skvělý. Je to tu takové domácké, malé a milé," svěřil se.

Do Deštného nezavítal poprvé. "Už jsem tu byl asi před dvěma lety na posledním závodu světového poháru," prozradil.

Zalyžujete si s hvězdami?

Sobota 19. března už bude patřit veřejnosti: "Snowpark, který je postavený speciálně pro nás, bude otevřený pro lyžaře, snowboardisty, prostě pro kohokoli, kdo se s námi bude chtít potkat a zajezdit si s hvězdami světového freeskiingu. Bude hrát muzika, bude tu občerstvení, ve čtyři hodiny odpoledne zahrají AC/DC Tribute a následovat bude afterparty pod širým nebem s dj Honzou Protivanským," zve Dan Hanka.

Pochází z Hradce Králové, ale většinu času tráví v zahraničí. I on patří k freeriderům světového formátu. Svou lyžařskou kariéru začínal právě v Deštném v Orlických horách. Je to jeho srdcovka a cítí tu velkou podporu.

Jak vzpomíná, začátky byly těžké: "Stálo to spoustu dřiny, času, zranění, peněz, nasazení. Kolik jsem za život zlámal lyží, nedokážu spočítat, ale minimálně stovku. Za svůj největší úspěch pak považuji nejen to, jak jezdím, ale že i videa, která produkuji, mají takovou sílu, že dokážou inspirovat jiné, aby také jezdili. Neuvěřitelně mě to těší a také motivuje."

A další lákadlo je přichystané v deštenském Ski centru už na příští sobotu 26. března. Zavítá sem Rampušák a na návštěvníky tu čekají hry a soutěže na sněhu, lyžovačka v maskách, možnost svezení se na sněžném skútru a dobrá muzika.

"Odpoledne vyvrcholí hromadným sjezdem masek s Rampušákem. Nejlepší masky oceníme a Rampušák nám předá své letošní poselství. Hned poté to ti nejmenší rozjedou při vystoupení skupiny Čiperkové. Připravena bude i Rampušákova vana, její čas přijde v 15.45. Najděte si svůj tým maximálně pěti lidí, buďte kreativní a vytvořte obojživelné plavidlo, které vás ze zasněženého kopce převeze přes Rampušákovu vanu do Kačenčina jara," vyzývají pořadatelé.

O zajímavou podívanou nebude nouze. Na účastníky čeká dvacetimetrový rozjezd, osmimetrová vana plná vody i závěrečný skok. Registrace je otevřena do 24. března. Od 16.30 se pak můžete těšit na vystoupení skupiny Portless.