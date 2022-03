To má nyní paralelně rozpracováno více projektů.

"Vše musí být zaneseno v územním plánu, projít zjišťovacím řízením vlivu na životní prostředí a tak dále, není to jako postavit si rodinný baráček. Často to jsou liniové stavby, které vedou přes několik pozemků, kdy musejí být sepsány smlouvy s majiteli nebo musí být pozemky vypořádány. Všechno to je běh na delší trať, ale jde to správným směrem a dobře," ujišťuje Petr Prouza.

Návštěvníci vyveze šestisedačková lanovka

Na místě současné menší restaurace a pokladen na Martě II má vyrůst nový obslužný komplex s velkokapacitní restaurací, ale i se zázemím pro pokladny, toalety a skidepoty, úschovny lyží.

Podstatnou změnou projde rovněž areál Marta I, kde je v současné době již starší a pomalá lanovka. Ji a kromě toho dva stávající vleky nahradí moderní šestisedačková lanovka, která nabídne návštěvníkům docela jiný komfort při přepravě, především delší intervaly při nasedání a vysedání: "Jsou to velké a ne jednoduché projekty. Příprava trvá dlouho, je třeba papírově dotáhnout všechny povolovací procesy tak, abychom byli připraveni začít je realizovat. Zatím to vypadá, že významným rokem pro náš areál bude rok 2023, kdy by se měly tyto velké investice pohnout."

Orlické hory lákají i v létě

Také letní turistika v Orlických horách rozšiřuje svůj potenciál, přibývají nejen zážitkové aktivity, ale i výletní cíle. Ani deštenské středisko nezůstává pozadu, uvažuje se o dalších investicích. Do budoucna by nabídku mohla zpestřit menší bobová dráha na louce v lyžařské škole v areálu Marta II.

"Uvažujeme také o výstavbě rozhledny na Studeném vrchu, to místo k tomu trošku vyzývá a v územním plánu se tam s rozhlednou počítalo. Investovali bychom do ní jako areál, ale nyní nepatří k našim nejhlavnějším prioritám. Těmi jsou teď gastro a lanovka," dodává Petr Prouza.

Do budoucna by tak mohl vzniknout atraktivní produkt pro milovníky širokých rozhledů do krajiny. Lanovkou by vyjeli na Studený vrch, odkud je krásný výhled do kraje, a to jak na hlavní hřeben Orlických hor, tak na Krkonoše. Odtud by mohli pokračovat pěšky nebo na kole na rozhlednu na Velkou Deštnou a dál na rozhlednu na Vrchmezí, která stojí jen kousek za česko-polskou hranicí a vznikla v rámci projektu Česko-polské Hřebenovky. Během dvacetikilometrové trasy by si mohli užít podívané ze tří rozhleden.