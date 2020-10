17:42 Meteorologové se nespletli, vydatný déšť zvedl hladiny řek, nejhorší situace byla na Novohradce. V Luži, kde je situace tradičně nejkritičtější, kulminovala jindy mělká říčka dnes v poledne na 234 centimetrech, kvůli pokračujícímu dešti však zatím klesá jen pomalu. Škody tu však napáchala přes třetí stupeň povodňové aktivity jen malé, zatopila zahrádky, několik silnic a sklepů. Stejný problém tady řeší letos už počtvrté. Odpoledne povodňová vlna dorazila po proudu přes Úhřetice do Chrudimky, která tak na svém spodním toku také začala výrazně stoupat. Ve čtvrtek by se už situace s ustávajícím deštěm měla uklidňovat.

17:30 Na Rychnovsku po 17. hodině stále platily na třech místech první stupně povodňového nebezpečí, a to na řece Bělá v Jedlové v Orlických horách, na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Na posledním zmíněném toku hladina stoupá. Na Orlici v Týništi nad Orlicí chybělo v 17 hodin k dosažení prvního stupně 14 cm, Zdobnici ve Slatině nad Zdobnicí jen 9 cm

17:15 Vytrvalé deště zvedly hladinu Bílého potoku v Poličce. Hasiči plnili pytle pískem a monitorovali rizikové oblasti. Nad koupalištěm došlo vlivem zahrazení vodního toku k rozlivu vody na okolní louky, odkud se následně dostala do areálu koupaliště. Voda zatopila blízké louky a částečně také garáže. Naštěstí ale v Poličce nedošlo k žádným zásadním škodám na majetku nebo k ohrožení osob. Za úterý a noc na středu napadlo rekordních 70 milimetrů vody. „Kvůli výlovu byl z 90 procent vypuštěn Pomezský rybník. I to pomohlo k tomu, že jsme nemuseli řešit problém s velkou vodou,“ sdělil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

16:00 Aktuálně uzavřené silnice v regionu

Okres Chrudim: 32265 Blíznovice (konec obce) - křížovatka I/17, 3561 Radim přes obec, 30532 Luže - křiž. 3565 Doly, 34043 Vejvanovice - Dvakačovice. Okres Svitavy: 37332 Vranova Lhota křiž. 644 - křiž. 37322 (rozliv v úseku obcí). Okres Pardubice: 30520 podjezd pod trati Opočno u Uherska

14:30 Na městském úřadu jednala povodňová komise města Vysokého Mýta. Starosta František Jiraský ji svolal v souvislosti s povodňovým stavem na řece Loučné, jejíž hladinu zvedl intenzivní déšť. A pršet by mělo i nadále. Komise probrala současnou situaci a připravenost složek integrovaného záchranného systému. „Situaci na toku Loučné, zejména v ohrožených lokalitách průběžně sledujeme. Technické služby naplnily pytle s pískem, které hasiči umístili v ulici B. Korábové a u Jangelce. Pokud bude potřeba, tak jsme připraveni ve spolupráci s nimi zajistit v ohrožených lokalitách další materiální a technickou pomoc,“ řekl starosta František Jiraský.

14:24 Deštivé a sychravé počasí přivádí lidi bez přístřeší do nízkoprahového denního centra, které sídlí v chrudimském Azylovém domě v Tovární ulici. Společnost SOPRE CR, která je provozovatelem tohoto sociálního zařízení prosí o pomoc veřejnost. Deštěm promočení bezdomovci nutně potřebují ponožky a spodní prádlo. Vítány jsou také osušky a ručníky.

14:20 S ohledem na trvající deště v posledních hodinách průběžně hlídáme a kontrolujeme stavy a průtoky na řekách Tichá Orlice a Třebovka, které protékají Ústím nad Orlicí. Během středeční noci dosáhla Třebovka 1. stupně povodňové aktivity a v průbehu rána se o 2 centimetry přehoupla do 2. stupně. Od středečního poledne jsou již srážky méně vydatné a hladiny obou řek pozvolna klesají.

13:10 Výstraha ve stupni "extrémní ohrožení" je prodloužena do 14:30 hodin. Hasiči z Prosetína mají od časného rána mnoho výjezdů k zatopeným sklepům a zahradám. "Dobrá zpráva je, že potok se nám stále drží na třiceti centimetrech na hlásce u základní školy. Také se zatím podařilo zabránit přelití nádrže Klínek, tentokrát bez nutnosti čerpání," řekl starosta obce Michal Vychroň.

11:38 Jakoby v Památníku Ležáky nastala tradice. Potok Ležák se po nočním dešti rozvodnil a páchá na pietním území další značné škody. "Už je to letos popáté. Potok se vylil, rybník přetekl," komentovala situaci vedoucí památníku Kamila Chvojková.

9:50 Už od třetí hodiny ranní jsou jednotky hasičů Luže, Radim, Bělá a Doly (Chrudimsko) na nohou, plní pytle s pískem, odstraňují klády z řeky, rozváží pytle ohroženým nemovitostem a hlídají situaci. Předpověď stále varuje před vydatným deštěm. Na sociálních sítích se dostává "dobrákům" velké podpory. "Kluci, držte se," vzkazují jim lidé.

9:25 Vytrvalý déšť zvedl hladiny řek také ve svitavském okrese. Problémy dělá řeka Třebůvka, v Mezihoří za Moravskou Třebovou jsou zatopené cesty a zahrady. Ve Vranové Lhotě platí třetí povodňový stupeň. Podle svědků se voda už dostala i do některých domů.

8:40 Na den přesně jsou to dnes čtyři měsíce od chvíle, kdy Heřmanův Městec spláchla blesková povodeň. Velká voda napáchala značné škody, dodnes je uzavřený zámecký park. I přes vytrvalý déšť to zatím vypadá, že by se záplavy mohly městu vyhnout.

8:35 Potok Žejbro působí velké problémy v Rosicích. Obec vydala varování pro řidiče, kteří by se měli vyhnout mostu v Synčanech, kde pracuje technika a hasiči. ."Prosím, nechoďte k řece. Uzavíráme cestu ke mlýnu v Brčekolech a cyklostezku," vyzývá starosta obce Zdeněk Volejník.

7:15 Lodrantka v Dolní Rovni atakovala v noci třetí stupeň povodňové aktivity. "My jsme v terénu a o dalším vývoji vás budeme informovat," uvedli hasiči na svém facebookovém profilu.

7:00 Cidlina, která protéká Jičínskem, je v současné době na normálu. Javorka, která se do Cidliny vtéká, hlásí nízký průtok. Na Stenavě na Náchodsku je vyhlášen druhý stupeň pohotovosti.

Podle předpovědi meteorologů má pršet i ve středu, srážky by měly ustávat během odpoledne.