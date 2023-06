Už 6. června se navíc návštěvníkům nově otevře i druhý prohlídkový okruh. Máme pro Vás desatero NEJ rychnovského zámku, které vybrala kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Kolowratský zámek v Rychnově nad KněžnouZdroj: Deník/Jana Kotalová

1. Nejpůvabnější východočeský barokní zámecký komplex

Po rekonstrukci a poté, co nyní kostel Nejsvětější Trojice září do daleka, to je určitě nejpůvabnější východočeský barokní zámecký komplex.