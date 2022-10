Den stráže obrany státu v Rychnově: připomeňte si časy ohrožení republiky

/FOTO, VIDEO/ Den Stráže obrany státu mohli prožít ve středu 28. září návštěvníci bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Příznivci vojenské historie je tady vtáhli do konce 30. let minulého století, do časů ohrožení republiky.

Den Stráže obrany státu v Rychnově dal nahlédnout do velitelského stanu i polní nemocnice | Video: Deník/Jana Kotalová