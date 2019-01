Týniště nad Orlicí - Děti se bavily na vojenské základně.

Ani deštivé počasí neodradilo tisícovku dětí z mateřských, základních škol a klientů sociálních ústavů z kraje, kteří si včera dopoledne nenechali ujít tradiční Den dětí na týnišťské Vojenské základně 1337.



„Na zabezpečení akce se podílelo minimálně osmdesát osob a rozeslali jsme přes padesát pozvánek. Kolem pěti set dětí k nám dorazilo vojenskou vlečkou z vlakového nádraží, zbytek přijel autobusy,“ komentoval zájem náčelník štábu týnišťské Základny munice podplukovník Antonín Lokaj, který měl organizaci Dne dětí na starost.



Návštěvníci zavítali do expozice munice týnišťské VZ 1337 a VZ 1337 Nový Ples, viděli ukázky požární techniky a výstroje týnišťské Vojenské hasičské jednotky, SBD Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí, rychnovských profesionálů HZS a sledovali práci ve výškách a nad volnou hloubkou hasičů z kvasinské automobilky. V areálu nechyběla ani technika a vybavení Vojenské policie z Týniště n. O. a Čermné n. O., přičemž děti velmi nadchly ukázky zadržení osob služebními psy a bojového umění musado.



Především kluci si nenechali ujít prohlídku soudobé vojenské techniky a to tanku T–72, bojového vozidla pěchoty BVP z Vojenské základny 4218 Ústí nad Orlicí a samohybné houfnice (Dana) z VÚ 1923 Pardubice.



Pod střechou návštěvníky v pláštěnkách zaujala historická vozidla a zbraně členů Klubu vojenské historie Brendy a Klubu majitelů historických vozidel z Týniště, kteří se oblékli do dobových uniforem.



„Protože je o Den dětí každoročně veliký zájem a chceme, aby se k nám dostali zájemci pokud možno z co nejvíce zařízení, letos jsme omezili počet na 150 návštěvníků na jednu školu,“ upřesnila tisková mluvčí velení VZ Ivana Šťastná a dodala, že i v přísně střeženém vojenském prostoru se našel stánek s cukrovou vatou.