Stará kostnice a dům č.p. 24 v Kodymově ulici v Opočně spolu sousedí už staletí. Ale spojuje je toho více, obě stavby dlouhá léta chátraly, než se město odhodlalo kostnici "obléknout" do nového. A nový život vdechl majitel rekonstrukcí i č.p. 24. Tyto proměny zabodovaly v krajském kole soutěže Památka roku a jako vítězné postoupily do celostátního finále. A do národního kola se probojovalo také Opočno v soutěži Historické město roku. Jak v silné konkurenci obstojí, se dozvíme už dnes, kdy budou v Národním muzeu vyhlášeny výsledky.

"Město Opočno hodnotící komisi zaujalo systematičností, s jakou své historické centrum obnovuje a kvalitou, jakou od oprav a úprav vyžaduje. Je to na první pohled znát na stavu veřejných prostranství, jimž už téměř všude vládnou přírodní materiály a opečovávaná zeleň. Komise rovněž ocenila to, že se město Opočno ve více případech rozhodlo pořídit do svého vlastnictví ohroženou historickou budovu v památkové zóně, postarat se o ni a využít ji pro rozšíření kulturní nabídky města pro své obyvatele i jeho návštěvníky," vyjmenoval důvody, proč Opočno v krajském hodnocení tak zaujalo, ředitel josefovského pracoviště Národního památkového ústavu Jiří Balský.

Ať už si další úspěch Opočno připíše, či ne, důvod k oslavám bude mít i tak. Jeho kulturní kalendář je totiž po letošní rok propojen s připomínkou výročí 150 let od narození zdejšího rodáka, světoznámého malíře Františka Kupky (23. září 1871 - 24. června 1957, Puteaux, Francie). Tento týden oslavy odstartují, a to sobotním zahájením Festivalu Františka Kupky.

Do Opočna bude táhnout Pohádkový les, hry a výtvarné dílny a kromě jiného také koncert Věry Martinové, Opočenky a kapely My vám taky. Opočno přitom spojilo své síly s Dobruškou, kam se budoucí ikona moderního malířství záhy s rodiči odstěhovala. Kupka zde prožil dětství i dospívání.

Oslavy budou pokračovat jednotlivými akcemi v dalších měsících. To hlavní však přijde od pátku 10. do neděle 12. září. "V pátek se otevře galerie v zámecké oranžerii, kde chystáme výstavu snímků světoznámého fotografa Karla Steinera, který žil spoustu let v Praze a má velmi kladný vztah k Opočnu, nyní žije ve Francii. Lidé se tu s ním budou moci i potkat. Máme připravenou módní přehlídku, na níž by se měly objevit i kostýmy na motivy obrazů Františka Kupky. Půjde o modely módní návrhářky pocházející z Opočna, ale pozve si také své kolegy, aby výsledek byl dokonalý. Přehlídka se uskuteční na molu na druhém nádvoří zámku," prozradila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

V soutěži o Historické město roku jsou letos krajskými finalisty Praha 1, Prachatice, Ivančice, Cheb, Opočno, Dubá, Frenštát pod Radhoštěm, Olomouc, Vysoké Mýto, Horažďovice, Kutná Hora, Žatec, Havlíčkův Brod a Holešov.

Mezi pozvanými hosty by přitom měli být i ti z francouzského Puteaux, kde František Kupka žil a zemřel, a také z dalšího partnerského města, polského Opoczna.

"V sobotu se potom všichni přesuneme do Dobrušky. Společně bychom měli otevírat nové muzeum, které připomene Františka Kupku i jako legionáře. Oslavy budou dál probíhat v Dobrušce," říká starostka.

A zpestří připomínku výročí výjimečného umělce i nějaký jeho známý originál? To bude překvapením. "Pokud to bude jen trochu možné, uděláme pro to maximum," dodává Šárka Škrabalová.

Program oslav 150 let narození Františka Kupky: