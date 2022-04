Vyrábějí však také saně, repliky starých lodních kufrů… Už nějaký čas se tu přitom rodí jedna rarita, kterou by tu asi nikdo nečekal. Nenechte se mýlit, ta rozměrná dřevěná konstrukce na kozlících není základ pro nějaký zvláštní typ rohaček, ale pro autoveterána. "Tady jsou původní kousky, je toho plný škopek. To je a bude auto," ukazuje na hromadu dřevěných součástí pod schody Zdeněk Fryml.

"Jezdili jsme s ním, než se rozebralo. Je to historie, Škoda 633 z roku 1932, šestiválec, 33 koní, bylo jich vyrobeno dost málo. Toto je typ kabriolet, myslím, že jsou tak dva dochované. V reálu je to obrovské auto, má přes šest metrů. Koupil ho kamarád, je po nějakém šlechtici z Moravy. Dřív jsme nic takového nedělali, ale vyrábíme všechno, co je staré, tak pro ne?" říká s úsměvem truhlář.

Ze dřeva bude celá dřevěná kostra a dveře, vyrobené budou po vzoru té původní, musí perfektně pasovat. Vše bude třeba oplechovat a do dřevěného rámu nad kapotou přijde vsadit okno. Celé auto se pak dokompletuje. Toho se však už ujmou další řemeslníci, aby mohlo znovu zavrnět a vydat se na cesty.

"Bude nádherné, až bude hotové," ujišťuje Zdeněk Fryml.

Nejsou pozemky? V Dobrém se byty budují i z bývalé pošty a úřadu

Lyže po hlasateli i britských parašutistech

V jeho dílně by přitom jistě zaplesalo srdce každého kutila. Takové množství různého náčiní by dalo na malé muzeum. A má i historickou hodnotu – pamatuje ještě první republiku. A v muzeu by jistě našli své místo i jiné potencionální exponáty, které jsou tu uložené u stropu.

"Máme tu lyže po sportovním hlasateli Českého rozhlasu. Třeba do Kolína jsme si pak dojeli pro lyže, které po vesnici za druhé světové války putovaly, protože se lidé báli, aby u nich nebyly nalezeny. Byly po britských parašutistech. Vždycky, když k někomu přišla šťára a vypadalo to, že by mohly být objeveny, čapli je a odnesli k sousedům. Přes několik lidí se pak dostaly k paní, která nás kontaktovala. Bylo jí líto je vyhodit. Okamžitě jsme sedl do auta a jel pro ně do Kolína," líčí Zdeněk Fryml.

"Mám také lyže z pošty v Olešnici v Orlických horách, po pošťákovi i s cedulkou, která vypadá jak poštovní známka. Je na ní inventární číslo, nějaké datum prosinec asi 1927 a nápis líže - s měkkým dlouhým í," upozorňuje na další zajímavý historický kousek.

Na jiných lyžích se prý dokonce skákalo na vysokých můstcích - létalo se na nich i přes 45 metrů.

Špičkově obnovené varhany v Opočně nemají konkurenci široko daleko

"Lyží máme hodně a zajímavých. Kdyby se vystěhovalo kus obecního úřadu, mohly by tam být vystaveny. Když by za námi lidé přijeli, mohli bychom jim říct, stavte se ještě v muzeu. Kdyby bylo pojato jako muzeum místních řemesel a každý by tam něco od toho svého řemesla nechal, mohlo by to být pěkné," říká Michal Martinek.

O jeho zřízení ale obec v současné době neuvažuje.

Mohlo by být zajímavým lákadlem, připomnělo by kus zdejší historie. Vždyť děda Zdeňka Frymla tu vyráběl lyže už ve 20. letech minulého století a nebyl sám.

"První lyže sem přišly ze Skandinávie a místní je viděli, ale nemohli si je dovolit. Tak oslovili místní truhláře, kteří je okopírovali nebo vymysleli svůj vlastní model a pak lyže tady na vesnicích vyráběl prakticky každý truhlář," dodává Zdeněk Fryml.