Zdroj: Deník"Zázemí by mohla najít ve zrekonstruovaných prostorách v dolní části budovy našeho úřadu. Rádi bychom zde představili i jiné upomínky z historie Doudleb, které máme v archivu, a řadu jich nastřádal pan Jaroslav Odehnal, který se dlouhodobě zabývá zdejší minulostí," říká starosta.

Všechny články o Doudlebech nad Orlicí najdete ZDE

Některé předměty z doudlebských domácností jsou už nyní k vidění na zámku, ale třeba ještě někdo objeví nějaký zajímavý kousek, kterým by mohl přispět do plánované expozice městysu. Nejen ona má však znovuoživit vzpomínky na dávné časy. Plánuje se také založení Spolku přátel historie Doudleb nad Orlicí, který by lákal na přednášky a možná i výlety.

"Rádi bychom pořádali besedy. Máme družbu s jihočeskými Doudlebami a já mám představu, že by sem mohl přijet jejich kronikář a popovídat nám o jejich historii. Je to profesionální historik, s přednáškami a besedami má bohaté zkušenosti, mohli bychom se tak inspirovat a navázat pak na něj," vysvětluje Ivan Keprta.

Jorkširský teriér skončil v Rychnově v kanálu, pomohli mu hasiči

Počítá se i s naučnou stezkou. "Čekáme, až se objeví dotační výzva, kterou bychom na její zbudování mohli využít. Podklady už máme připravené. Povede po historicky významných místech Doudleb nad Orlicí, jako je zámek, velkostatek, mlýn, pila, elektrárna, škola, Sedmimostí - kdysi bylo v Doudlebách sedm mostů. Měli jsme tu i židovskou obec, z níž nám zbyla synagoga. Ta ale v současné době slouží jako kostel Československé církve husitské. Pak tu býval cukrovar, na místě Perly," vyjmenovává starosta některé z lokalit, do jejichž historie nechá stezka nahlédnout.

Jorkširský teriér skončil v Rychnově v kanálu, pomohli mu hasiči

Zavede také k Divoké Orlici, do částí Rybníky, Vyhnánov, Příkazy, Třešňovka, Bělisko a Fábrov. Fábrov byl jedním ze samostatných dvorů, jméno získal po svých majitelích, kteří tu sídlili prokazatelně již od 15. století, poslední příslušník tohoto rodu se tady připomíná ještě na začátku 18. století.

"Těch zastávek bude celkem dvanáct a na každé bude informační tabule. Naučnou stezku bychom chtěli vybavit i odpočívadly s lavičkami, koši a stojany pro kola," dodává Ivan Keprta.