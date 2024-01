Dřevěné závory na železničním přejezdu v Doudlebách nad Orlicí se ovládají ručně jako za starých časů. Drážní pracovník točí klikou a cesta je volná. Stačí přejet nedaleký most přes řeku a po pár metrech už je vidět areál bývalé továrny Perla. Najít ji není těžké, stačí sledovat vysoký komín. Kdysi v textilce pracovalo mnoho místních obyvatel i lidí z okolí, dnes je zanedbaným areálem hyzdícím městys.

„Myslím si, že tam pracovala většina místních. Vzpomínám na to v dobrém. Je škoda, že to skončilo. Dokonce sem mašinka zavážela materiál z nádraží, tamhle byly koleje,“ ukazuje při vzpomínce Jiřina Cindrová, která v městečku na Rychnovsku žije 45 let.

„Areál je v hrozném stavu, nechali to celé zchátrat. Slyšela jsem, že se tam má výhledově něco stavět, ale moc tomu nevěřím. Je to obrovský prostor, mohly by tam být třeba bytové domy a nějaký park,“ přemítá.

„Dovedu si tam představit i garáže. Není tady kde parkovat,“ přidává se opodál žena ve středních letech.

Ještě na konci 80. let minulého století v Perle pracovalo přes 500 zaměstnanců. V části areálu dnes působí soukromé firmy, zbytek pokrývají volné plochy a zchátralé budovy.