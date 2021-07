Kdo může, hlavnímu tahu z Hradce na Vamberk se teď raději vyhne. Kvůli silničním pracím platí dopravní omezení u Třebechovic pod Orebem, rekonstrukce mostu v Častolovicích si vynutila jednosměrnou uzavírku od Kostelce nad Orlicí a bude hůř.

Od 2. srpna by se motoristé měli připravit na další zkoušku nervů na týnišťském obchvatu, kde začne oprava vozovky včetně sanací, pročišťovat se budou propustky, obnovovat odvodnění, ale opravovat se bude i izolace mostu. Pro zajištění oprav bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh a místní komunikace a doprava bude řízena kyvadlově. Práce by měly skončit do 24. října.