Nedílnou součástí první slavnosti bylo předání Ceny naděje. Má podobu holubice, která je poslem dobrých zpráv, a ze dřeva ji vyřezal Radek Zdražil. Vedle přítomných onkologických pacientů obdržel z rukou Věry Finy jednu z těchto cen také poslanec Pavel Bělobrádek: „On je člověk na pravém místě. Podporuje tento projekt od samého začátku,“ sdělila iniciátorka všeho a zároveň pozvala do Podbřezí, svého rodiště na zasazení Stromu naděje č. 2: „Těším se, neboť radost je to, čím bychom si měli své dny života proplétat. Vždyť každý den je dar.“

V neděli 19. září byl v rámci projektu Sad nadějí, jehož autorkou je Věra Fina, do země vsazen první Strom naděje. Jistě není náhoda, že se tak stalo v Rokoli, poutním místě pověstném svým geniem loci. Věra Fina dává svým počínáním naději onkologickým pacientům a pacientům v remisi, protože sama zakusila, co obnáší boj se zákeřnou chorobou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.