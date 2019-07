„Co se týče počtu potencionálních zaměstnanců, jde jen o odhad. Stavět bychom chtěli v příštím roce. Už máme posouzení EIA a budeme dokončovat dokumentaci pro územní řízení,“ prozradil Tomáš Novák, projektový manažer společnosti Czech Industrial Development, která chce Průmyslový park Opočno vybudovat.

Zaujímat by měl plochu 5,8 hektarů a vyrostou v něm dvě výrobní haly. Podle Tomáše Nováka přitom nemusí jít jen o montovnu, jak uvádí záměr, mohlo by se jednat i o průmyslový podnik, kde se výrobky budou vyvíjet.

„Do projektu jsme šli spekulativně s tím, že se nějaký zájemce najde. Už jednoho potencionálního máme, ale více nebudu prozrazovat. Preferujeme podniky z okolí,“ zdůraznil.

Záměr je umístěn poblíž opočenské železniční stanice a přejezdu na pozemku č. 1259/1, Areál je z východu vymezen silnicí III. třídy III/30816. Severně je ohraničen ulicí Podzámčí, západně železniční tratí a na jihu místní obslužnou komunikací.

Opočno bylo vybráno záměrně, není to prý příliš daleko od Rychnova nad Kněžnou či Kvasin, kam by se odsud výrobky, třeba do automobilky, mohly dodávat.

Umístění záměru v rychnovském regionu, který trpí nedostatkem volné pracovní síly, pak investorovi starosti nedělá.

„Samozřejmě díky škodovce tu není převis pracovní síly, ale i automobilka řeší situaci tím, že si pracovní sílu dováží. A Opočno už není natolik blízko u Kvasin, aby si podniky navzájem v přebírání zaměstnanců konkurovaly. Nebojíme se toho, že by se zájemci o práci nenašli. Máme dobré zkušenosti z jiných projektů ve východních Čechách, našli jsme tu loajální lidi. Věříme, že zde najdou pracovní uplatnění i místní a lidé z okolních regionů,“ dodává Tomáš Novák.

Celková výměra výrobních ploch v halách bude cca 9 800 m2. Provoz je předpokládán nepřetržitý.

Počítá se i s plochou zeleně a zpevněnými plochami včetně 198 míst pro automobily.