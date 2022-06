Kdo si chce užít vodních radovánek v aquaparcích, sáhne si pořádně hluboko do kapsy, někde stojí vstupné na den až 999 korun. To na Rychnovsku panují ceny více než lidové, i když také tady se zdražovalo. Jako na koupališti v Kostelci nad Orlicí, které otevírá své brány 15. června.

"Nárůst cen energií a chemie nám nedovolí jednat jinak," vysvětluje provozovatel.

Celodenní vstupné tu vyjde pro dospělého na 80 korun, o 20 korun více, o 15 korun na 55 navýšilo také vstupné pro děti do 15 let. Naopak zdarma ho mají děti do 110 centimetrů a při zakoupení rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti má jedno vstup zdarma.

To na přírodním koupališti Písák v Týništi nad Orlicí zaplatí návštěvníci od 6 do 15 let 40 korun, ti starší pak 50 korun.

Za padesátikorunu si můžete užívat po celý den koupání také v Dobrušce, děti do 15 let tu pak mají vstup za 30 korun.

Den na Broumaru v Opočně vyjde na 90 korun, pro návštěvníky mladší od 6 do 15 let 60 korun. Tamní koupaliště prošlo před dvěma lety velkou proměnou a v současné době patří v regionu i svým vybavením k těm nejatraktivnějším.

Bude mu konkurovat po obnově také to vamberecké? Návštěvníci se mohou těšit na velký padesátimetrový bazén s plaveckými dráhami, novou desetimetrovou skluzavku s dvěma dráhami, malý dětský bazén s vodním hříbkem a novou dětskou skluzavku s nástupní výškou ve dvou metrech. Kromě toho bude k dispozici rozšířené dětské hřiště a minigolf. Tady vyjde celodenní vstupné na 60 korun, snížené na 40 korun.

"Ještě není hotovo. Budeme otevírat v červenci," říká správce koupaliště Jaroslav Stárek.

Než se tak stane, nedočkavci mohou vyrazit třeba do Žamberka, kde se zrekonstruované koupaliště v plné parádě představí návštěvníkům už tento pátek 10. června. Před obnovou bylo v havarijním stavu a město na ni vynaložilo 35 milionů korun. Bazény nyní mají nerezovou vanu a také nové atrakce. Páteční otevření zpestří doprovodný program a pro každého je přichystané pivo či limonáda zdarma a pro děti zmrzlina. Celodenní vstupné do aquaparku v Žamberku stojí 105 korun, snížené 85 korun.

Za pár dní zahájí provoz také rychnovské přírodní koupaliště ve Včelném.

"Máme hotovo, vzorky vody máme odebrané, čekáme na vyjádření hygieny a až doteče voda, takže otevřít bychom mohli příští týden. Stihli jsme to o týden dřív než loni. Vstupné jsme nechali stejné, zdražovali jsme už loni asi o desetikorunu," uvedl jednatel Technických služeb Rychnov nad Kněžnou Tomáš Novák.