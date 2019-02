Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí - Nadšenci na bicyklech při příležitosti tradiční otevírací akce společně šlápli do pedálů, zúčastnily se jich stovky.

Slunečné počasí, které provázelo uplynulý víkend, vyhnalo do ulic a do přírody nejednoho cyklistu. Hned několik stovek naráz se jich přitom v sobotu prohánělo mezi Kostelcem a Doudlebami při příležitosti již šestého ročníku akce nazvané Otvírání cyklosezony, kterou uspořádal Dobrovolný svazek obcí Orlice.



Každý účastník se nejprve musel zaregistrovat v kosteleckém regionálním turistickém informačním centru, posléze mohli všichni společně šlápnout do pedálů. Nijak zvlášť náročná trasa vedla z Kostelce přes Suchou Rybnou, Vrbici, Borovnici, Lhoty u Potštejna, Potštejn a Záměl do Doudleb nad Orlicí. Na Vrbici, ve Lhotách a Potštejně cyklisté získávali průběžná razítka.



„Máme tři sta padesát registrovaných účastníků,“ hlásila před odjezdem pelotonu Michala Kiezlerová, vedoucí informačního centra v Kostelci nad Orlicí. Cestou se ovšem přidávali další nadšenci, a tak nebylo pochyb o tom, že jejich počet ještě vzroste.

Zpestření cesty

Na zdolání určené trasy měli cyklisté zhruba čtyři hodiny, poté totiž v cíli na doudlebském fotbalovém hřišti začínal další zábavný program. Ten zajistilo Divadlo Dno a Podorlický lázeňský orchestr. Velká část účastníků si ze zahájení sezony odnesla také různé ceny, o které se losovalo, asistoval při tom rovněž starosta městyse Jiří Kaplan.



O doprovodný program ovšem účastníci nepřišli ani při zdolávání několika kilometrů. „Na Vrbici zrovna probíhala velikonoční výstava, cyklisté se mohli podívat i na rozhlednu. Ve Lhotách se v pohostinství opékala kýta a na zámku v Potštejně nás čekalo překvapení, jeho majitelé nás vítali v kostýmech,“ líčila Kiezlerová.



Závěrečné ohlasy byly vesměs pozitivní. „Myslím, že otvírání sezony se podařilo, účastníci byli spokojení. Rozdali jsme všechny ceny, které byly bohaté. Tou první bylo jízdní kolo, druhou cyklistická přilba a třetí tvořily cyklistické doplňky a pomůcky. Počasí se vydařilo, takže akci hodnotím jako velmi povedenou,“ pravila v cíli vedoucí kosteleckého informačního centra s tím, že oproti původnímu počtu se v Doudlebách mohlo sejít až 450 vyznavačů cykloturistiky.



Pohodovou sobotní atmosféru neměla zkazit ani skutečnost, že jeden z cyklistů se během jízdy poranil. Michala Kiezlerová na závěr doplnila, že už nyní se všichni těší na další ročník.