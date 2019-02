Doudleby n. O. – Na poli u Doudleb vyrostla o víkendu motokrosová dráha.

Z celé republiky se v sobotu sjeli do Doudleb příznivci motokrosu. Na amatérských závodech nechyběli jezdci mistrovství republiky ani světa. Své závodní kategorie si našli i nejmladší jezdci, kteří se tomuto sportu začínají věnovat již ve věku okolo tří až čtyř let.

Češi bývali v motokrosovém sportu historicky velice úspěšní. Pořadatel Petr Žampach, kterému známí neřeknou jinak než Piňon, má o budoucnost terénních motorek obavy. I proto se doslova vrhá do organizace závodů na poli – Polňocross.

„Polňocross je zaměřen na podporu a rozvoj začínajících Enduro a motokros jezdců a dětí. Veškeré závody se konají na polích a loukách bez skoků," uvádí na svých internetových stránkách Piňon.



Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem nemá Piňon s pořadatelstvím větší problémy. Sponzoři se sami ozývají a nabízejí ceny; pomáhají mu i dobří kamarádi. Se smíchem vzpomíná, jak na jaře 2013 dráhu na poslední chvíli vytyčoval sám: „Kamarád mi volal, jestli nevím, který blázen běhá v noci s baterkou za Doudlebami po poli. To jsem byl přeci já, kolíkoval jsem trať závodu."



Soutěžilo se v několika kategoriích rozdělených podle kubatury strojů. Zvlášť pak jezdili již zmiňované děti a řidiči čtyřkolek. Profesionálové si sami stanovili hendikep – startovali tři zatáčky za ostatními.

V závodech totiž nešlo primárně o výhru, ale o prožitek z jízdy, zábavu a v neposlední řadě o show pro diváky.



„Kluci před cílem jezdili vedle sebe na zadním kole, jeli pro diváky, ti si to letos opravdu užili," popisuje s nadšením v hlase pořadatel.

Diváci i přes poměrně chladné počasí vypadali spokojeně. Za celý den se jich na Polňocrossu vystřídaly stovky. A spouště fotoaparátů se nezastavily.

A na závěr ještě vítězové jednotlivých kategorií:

Děti / Čína – Daniel Škarka Sx/50 – Dominik Čižinský

Sx/65 – Jiří Klejšmíd

Sx/80 – Josef Novák

Mx1 – Jan Soukup

Mx2 – Markéta Ehlová

Quad – Jan Bartoš

Veterán – Pavel Jaura

Junior buggy – Markéta Kotrasová

Sebík Mihulka

Nováček Mx – Martin Havlena

Šoumeni Polňocrossu – Radim Fajgl & David Kosmák.

Termín konání Polňocrossu je ovlivněn pracemi na poli, po kterém se na motorkách jezdí. Letos se závodilo těsně po skončení oficiální motokrosové sezony. I proto byla tentokrát tak veliká účast, se kterou pořadatelé Petr Žampach a Martin a Radek Václavíkovi ani nepočítali. Na startu se za celou sobotu vystřídalo 98 závodníků.

„Určitě bychom chtěli poděkovat majitelům doudlebskému zámku a jeho správci Petru Dujkovi, který nám pole zapůjčil. Když zemědělské práce dovolí, rádi bychom připravili další, už čtvrtý ročník, příští rok na jaře," říká pořadatel závodu Petr Piňon Žampach.



Velkým lákadlem byl start účastníka mezinárodního mistrovství České republiky Josefa Nováka. Své kvality předvedl i motokrosový „potěr", mladé naděje závodního sportu.



Obrovskou chuť do závodění měly i dvě ženy, které se na trati popasovaly s mužskou konkurencí se ctí.

Svoje znevýhodnění podle Piňona neřešily, chtěly prostě jezdit: „Markéta Ehlová, která musí startovat s nohou na špalku, aby z motorky dosáhla na zem, se s nadšením stavěla na start vedle kluků."