Zatímco v roce 2019 tato oblast zaznamenala podle dat CzechTourism 143 898 příjezdů návštěvníků, přičemž počet přenocování byl 383 269, loni to bylo pouze 94 999 příjezdů a počet přenocování 290 991.

Na poklesu návštěvnosti se podepsaly nejen velmi omezené možnosti ubytování, ale také uzavření památek a dalších cílů po část turistické sezony.

Strávit letošní letní dovolenou v České republice plánuje podle agentury CzechTourism 76 procent Čechů, do zahraničí se jich chystá vyrazit 41 procent. Obsazenost pokojů v celé České republice na letošní léto je podle českého hotelového softwaru Previo.cz aktuálně okolo 32 procent, což je o 9 procent více než loni ve stejnou dobu.

K nejobsazenějším lokalitám patří podle Pavla Kotase ze společnosti Previo právě Orlické hory, a to z 58,1 procent. Následuje Slovácko (55,4 %), Šumava a Český Les (53,2 %). Naopak nejmenší obsazenost vykazuje Ostravsko a Slezsko (18,6 %), Střední Morava (19,1 %) a Praha (22,8 %), ale také západočeské lázně (29 %) a překvapivě i Krkonoše (27,9 %), které na léto paradoxně nebývají oproti jiným horským lokalitám tak vyprodané. Tyto regiony skýtají nejlepší šanci získat ještě volné pokoje na atraktivní termíny.

„Za poslední měsíc (od 18. května do 17. června) se zvedla obsazenost pokojů v Previu napříč Českou republikou z 22 na 32 procent. Pokud bude toto tempo dále akcelerovat jako dosud, lze předpokládat, že do konce června již nebudou na horách a u jezer na letní prázdniny žádné volné týdenní pobyty a jen velmi málo víkendových. Celková obsazenost totiž vystoupá, stejně jako loni a předloni, maximálně někam k šedesáti procentům, protože zůstanou volné některé plonkové pondělky či úterky nebo někteří na pobyt prostě nedorazí z důvodu nemoci či storna,“ dodává Pavel Kotas.

Důležitou součástí letošní dovolené bude odpovědnost a ochota dodržovat hygienická opatření, která jsou pro obnovení služeb v cestovním ruchu nutná. „Tři čtvrtiny dotazovaných uvádí, že tato pravidla budou bez problémů dodržovat, aniž by to ovlivnilo jejich dovolenou nebo se přizpůsobí podmínkám tak, aby je opatření omezily co nejméně. Chceme i v této oblasti podpořit podnikatele, a kromě marketingové kampaně #světovéČesko nyní pracujeme s podnikateli na kampani „Otevřeno na pořád“, která by měla nenásilným způsobem motivovat návštěvníky k odpovědnému využívání služeb cestovního ruchu,“ doplnil ředitel CzechTourism Jan Herget.

Téměř 89 tisíc z návštěvníků Orlických hor a Podorlicka v roce 2020 byli rezidenti. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili Slováci (1821) a třetí Poláci (1527). 1013 turistů pak dorazilo z Německa. Je zajímavé, že za Němci následovali Portugalci (212).



Ve srovnání s předešlým rokem – domácích turistů v roce 2019 bylo necelých 128 tisíc. Pořadí podle států bylo na druhé až čtvrté pozici totožné, ale po čtvrtých Němcích (2 659) byli pak nejvíce zastoupeni návštěvníci z Rakouska (414), Nizozemí (364) a Portugalska (360).



Poláci to mají do Orlických hor nejblíže a obce v příhraničí s těmi na polské straně na některých turistických projektech i spolupracují. Příkladem je nově vzniklá síť rozhleden, které v poslední době vyrostly v česko-polském pohraničí. Návštěvníci z Německa a Rakouska pak často pátrají na území bývalých Sudet po svých rodinných kořenech a hledají místa, kde jejich předci před poválečným vysídlením žili.