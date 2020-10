Informoval o tom starosta Jaromír Kratěna, který na webu Albrechtic nad Orlicí upozornil na nekontrolovatelné šíření nemoci Covid 19 v této obci a vyzval všechny k důslednému dodržování preventivních hygienických opatření.

"Současně Vás vyzývám, abyste pokud možno okamžitě přerušili kontakty mezi rodinami a známými. Zvláště dbejte na to, aby děti a žáci navštěvující naši základní školu nenavštěvovaly seniory a další rizikové skupiny obyvatel. Protože se nemoc šíří mezi dětmi, žáky a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy a následně i dospělými, kteří s nimi přicházejí do styku, bude od pondělí 19. října do odvolání uzavřena mateřská škola v Albrechticích nad Orlicí. Rodiče dětí budou kontaktováni pracovníky Okresní hygienické stanice Rychnov nad Kněžnou ohledně trasování," uvedl starosta.