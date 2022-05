"Dopad na nás covidová omezení v posledních dvou letech samozřejmě měla. Co si ale pamatuji, řekl bych, že v létě 2020 a 2021, kdy se otevřelo, začali lidé jezdit naopak mnohem více než dříve, nemohli vyjet do zahraničí," hodnotí provozní manažer Wellness hotelu Říčky Pavel Peterka.

Zato zima 2020/21 byla pro hotely pohromou. A s omezeními se musely vyrovnávat i během poslední zimy. Od 22. listopadu bylo možné se ubytovat pouze s potvrzením o očkování nebo o prodělání Covid-19. Tuto povinnost vláda k 9. únoru zrušila.

"Ta klientela, která jezdí k nám, ale nejsou lidé, kteří by četli nějaké fantasmagorie o tom, že je během očkování očipují a podobně. Tuto zimu zájem o ubytování byl, ačkoli o něco nižší než v letech před covidem, kdy jsme měli plno dlouho dopředu. Rezervace si zajišťovali i půlroku dopředu, teď jich bylo méně. Během covidu se chování zákazníků změnilo. Třeba v týdnu si vzpomenou, že přijedou na víkend. Doba, kdy si lidé plánují pobyty, se zkrátila. Ať už se bojí platit zálohy kvůli obavám, že onemocní, nebo z jiných důvodů. Vstupuje do toho i další věc, kterou je inflace. Tím, že kupní síla bude klesat, nedokážu říct, jak se situace vyvine dál. Zdražování musíme nějakým způsobem také reflektovat. Trošku jsme zvedali cenu za ubytování před Novým rokem v závislosti na sezoně o nějakých 5 až 10 procent a trošku se upravovaly ceny i za stravování," vysvětluje Pavel Peterka s tím, že se hotel snaží přilákat hosty formou aktualizovaných pobytových balíčků.

Mohou v nich najít například i zapůjčení elektrokola. Když zrovna nebudou relaxovat v bazénu či sauně hotelu, nebo nevyrazí do lanového centra a za adrenalinovými zážitky na sjezdovku, výlet za krásami zdejší přírody i širšího okolí určitě stojí za to.

Táhnou hlavně chaty

Další hotel v Orlických horách otevřel teprve v polovině loňského roku. Dřívější deštenský Alfa resort přešel pod společnost Amenity Resorts. Prodělal proměnu a narostl. Nyní jde o pravděpodobně vůbec největší hotelový resort vybudovaný v Orlických horách. Nabízí ubytování v třiceti pokojích s celkem 75 lůžky a kromě toho i jedenácti chatách.

"Covidová opatření byla znát do loňských Vánoc především u firemních akcí, kdy firmy už měly rezervace a přijet z důvodů omezení nechtěly. Ale co se týká individuální klientely, naši hosté s tím počítali a neměli s tím žádný problém. V současné době zaznamenáváme velký zájem o ubytování, obecně máme klientelu převážně českou. V létě se přitom rychleji obsazují naše chaty," říká manažerka společnosti Alžběta Mikešová.

Lidé počítají každou korunu a šetří i firmy

V rychnovském Hotelu Havel se i přes covid podařilo udržet personál a úroveň, pomohla podpora od státu. Ani současné období však není lehké překlenout. Citelně narostly ceny energií a surovin pro přípravu pokrmů. A je znát, že lidé počítají každou korunu.

"Klienti se nevrátili v takové míře, protože se zdražuje. Zbylí zákazníci chodí, ale lidé víc vyhledávají levnější varianty, naučili se doma lépe hospodařit s penězi. V gastro provozu to cítíme, odliv zákazníků je, a to i těch firemních, firmy šetří také. Ubytovací část je pak kapitola sama o sobě. Hotel Havel není zrovna úplně zaměřený na rekreační klientelu, spíš na firemní," podotýká ředitelka Zuzana Klimešová. Kvůli válce na Ukrajině sem teď nejezdí ruská ani ukrajinská klientela. "I firmy jsou opatrnější a některé státy mají ještě restrikce v rámci covidu, turismus je tak pro nás v tomto ohledu dost omezený. Určitě to není takové jako před covidem. Uvidíme, co nám přinesou prázdniny," dodává.