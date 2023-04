/FOTO, VIDEO/ Nádhera opočenského zámku a jeho výjimečné sbírky lákají návštěvníky nejen z Česka a rádi se sem vracejí. I proto, že v každé sezoně se tu v posledních letech mohli těšit na něco nového. Ta letošní nebude výjimkou.

Z opočenského zámku. Tomáš Kořínek | Foto: Deník/Jana Kotalová

Už na konci ledna začaly přípravy na novou sezonu v opočenském zámku. Celý únor a březen se intenzivně uklízelo na 40 místnosti, jimiž se tu provází, a kromě toho se chystal i zámecký park. Ten se letos výjimečně otevřel už o několik dní dříve. Důvodem je zahájená rekonstrukce hráze rybníku Broumar, která uzavřela nejen cestu na obec Semechnice, ale také z Opočna na Švamberk. Pro pěší představuje zámecký park jednu ze spojnic historického centra s touto částí města, a to velice atraktivní.

A ještě atraktivnější budou letos prohlídky samotného zámku, které zpříjemní i nový stánek s občerstvením na prvním nádvoří. Otevřít by mohl, pokud vše dobře dopadne, od 29. dubna. Další novinky čekají návštěvníky uvnitř zámku. Patří mezi ně mimo jiné také nově vyzdobené stěny nad jedním ze schodišť včetně velkého kompletně zrestaurovaného obrazu.

Kastelán Tomáš Kořínek vede i do prostor bývalé zámecké kuchyně. Tady letošní sezonu odstartovala od 1. dubna velikonoční výstava. Ta se rozšířila a kraslice a další velikonoční dekorace zaplnily oproti loňsku další dvě místnosti navíc.

Velkým lákadlem měly býti i dubnové mimořádné prohlídky za kuriozitami zámku. A že jich je! Nakonec se jich však návštěvníci dočkají o něco později, kvůli zdravotní indispozici správce depozitáře, za jehož zasvěceného komentáře se budou moci za těmito exponáty vypravit. A jsou mezi nimi na svou dobu i velice nevídané zlepšováky.

Co zajímavého návštěvníci během těchto prohlídek uvidí?

Mohu jen zmínit, že třeba v zámecké koupelně máme masážní sprchu, hodně rarit je ve zbrojnicích, například zbraň pro střelce, který nemá pravé oko a musí lícovat k druhé straně, v expozici rodového muzea je pak jedna rarita vedle druhé.

Loni jste otevřeli nový prohlídkový okruh druhým patrem a na původní trase jste pokojům vraceli podobu z doby knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Změnilo se něco v zámeckých expozicích oproti loňsku?

Pokračuje opravování druhého patra, budeme mít zrestaurované dvě nové místnosti. Jde o pokoj guvernantky a vedlejší místnost, měly by být zpřístupněné po Velikonocích od poloviny dubna. Dodělávají se tam výmalby a nastoupí ještě podlaháři.

I tyto místnosti budou vybavené podle dobových fotografií?

Fotografií druhého patra se dochovalo velice málo, ale máme hezky zpracované inventáře, z nichž můžeme vycházet.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Když už jsme u těch inventářů, asi se do vybavení expozic promítne i nedávné rozhodnutí soudu o návratu části inventáře do rukou Colloredo-Mansfeldů. Jak moc?

Intenzivně se to řeší, ale tak trochu věříme, že dojde k dohodě a tyto věci nám budou od Colloredo-Mansfeldů zapůjčeny. Jsou to docela i významná a veliká plátna v obrazárně. Je to obraz o velikosti 4 na 3 metry nebo obraz, který váží půl tuny. Přinejmenším na tuto sezonu by nám to tady ještě mohlo zůstat. Je to takové mé zbožné přání, uvidíme, jak to bude pokračovat do budoucna.

O kolik kusů inventáře jde?

Je 250 bezesporných položek, u nichž je jasno. A pak je několik položek, u kterých nevíme. V seznamu věcí, které máme vydat, není inventární číslo, například je tam uvedeno 20 kusů srnčího paroží, ale my tady máme 200 kusů srnčího paroží a které to jsou? To je další věc, kterou musíme dořešit, než se to bude odvážet.

Stále jsou ale možnosti, kam dál. Existuje ještě možnost dovolání k Nejvyššímu soudu.

Jaké chystáte novinky v programu?

Na jaře - 20. května - to bude dětský den. Máme ho nazvaný Harrachovské letohrátky a bude se konat v parkové části před letohrádkem. Navazujeme na Harrachovský rok. Připojili jsme se k němu z toho důvodu, že manželkou majitele opočenského panství Adama Erdmana Trčky z Lípy, který byl zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu, byla Maxmiliana z Harrachu. Tím pádem byly tyto rodiny propojeny. Jak dětský den, tak noční prohlídky v druhé polovině července budou zaměřeny na třicetiletou válku, období první poloviny 17. století, kdy sem Maxmiliana z Harrachu jezdila.

Kam se návštěvníci během nočních prohlídek podívají?

Protože jejich tématem bude třicetiletá válka, povedou do zbrojnice, kde je nejvíce exponátů z této doby, na nádvoří se bude střílet z děla a další program se ještě tvoří.

Zámek Opočno

Je národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu. Stal se pokladnicí pozoruhodných sbírek Colloredo-Mannsfeldů. Lákají sem obrazy, jedna z nejbohatších sbírek zbraní v ČR, ale i významné etnografické sbírky. Poslední reinstalace sbírek proběhla na konci roku 2021 a začátkem roku 2022. S návštěvnickou sezónou 2022 se zpřístupnilo II. patro zámku, které po dlouhé roky sloužilo jako depozitář nábytku, obrazů, zbraní, nádobí atd. I. i II. zámecké patro se navrátilo do podoby života na přelomu 19. a 20. století.

Tradicí se v posledních letech staly i mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí zámku, kam to bude tentokrát?

Mimořádné prohlídky budou na podzim, nově se k nim přidá rodový archiv pod zámkem, je to pět místností, kam se nikdy neprovázelo, protože tam bylo ve velmi špatném stavu schodiště. Nyní se opravuje a na konci května by mělo být hotové. Hezky se nám to tam zachovalo - i skříně, bohužel, žádné archiválie tam nejsou. Byly odvezeny v 50. letech do Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Prohlídka pak bude pokračovat dál zámkem.

Loni jste pozvali do hladomorny, která lákala také letos - na Čertí školu. Podívají se tam ještě tento rok návštěvníci?

Budou tam vystaveny korunovační klenoty, tuším v červenci, srpnu a září. Nejsou to ty, jaké byly k vidění ve svatovítské katedrále, ty nám jen tak nepůjčí. Jde o věrné repliky.

V zámecké kuchyni pak budeme mít od června a přes léto výstavu lego modelů památek.

Bude i letos Víkend otevřených zahrad?

Ano, 10. a 11. června. Parkem opět budou provázet odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a zase budou projížďky kočárem. Tentokrát ale trochu jinak. Částečně povedou i městem - Zámeckou ulicí kvůli staveništi před letohrádkem.

Prohlídkové trasy zahrnují:

I. patro zámku: africkou síň, koupelnu, ložnici, salón a pracovnu knížete, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, ložnici a salón kněžny, ložnici a salón Jeronýma, ložnici Berthy, snídaňový pokoj, malou a velkou obrazárnu, knihovnu a hostinské apartmá rodiny knížete Rudolfa Kinského.

II. patro zámku: pokoj Ernestiny Karoliny, koupelnu, oblékárnu a ložnici apartmá Trauttmansdorffů, mantovský pokoj, oblékárnu a hostinské apartmá Schönburg – Hartensteinů, pokoj vychovatelky, dívčí pokoj, pokoj Fridricha, Weikharda, Jeronýma ml. a Josefa ml., učebnu, rodové muzeum, rytířský a lovecký sál.

/Zdroj: Státní zámek Opočno/

A program na nádvoří?

V sobotu 1. července se koná na nádvoří koncert Novoměstské filharmonie, pokud nebude přát počasí, přesune se na 2. července. Pak nás čekají na nádvoří, stejně jako v předchozích letech, muzikály.

Jak nakonec dopadla loňská návštěvnost, jste spokojeni?

Velmi. Bylo tady něco málo přes 37 tisíc lidí. Tabulkově se to zdá, že to je méně než v předchozích letech, ale dnes se návštěvnost vypočítává jinak. Že lidí tu bylo víc, vidíme na výnosech. Tím, že si zámek vydělal, mohlo se v něm dál opravovat a restaurovat. V parku jsme pak opravili některá zábradlí, vybagroval se potok, vyčistila se další část od náletů, nakoupila se také nová prkna na lavičky a vysypaly se štěrkem cestičky.

Měnilo se vstupné na zámek?

Paradoxně památkový ústav letos zlevnil. Základní vstupné se neměnilo, zůstává 200 korun na osobu, dětské kleslo z 80 na 60 korun.