„Držím se ho za ruku a fňukám. Vzpomínám si, že mě do toho nutili. Seděl jsem v šatně na Barrandově a přišel za mnou nějaký asistent režie, pohrozil mi tenkrát, že pokud nedokážu zafňukat, že mně bude muset dát pár facek. Samozřejmě jsem tomu věřil, takže jsem se hodně snažil,“ říká dnes s úsměvem Jan Bösser, představitel šestiletého Františka.

Nejen on, ale i další protagonisté seriálu zavítali u příležitosti oslav padesáti let kina do Dobrušky, kde se také natáčel. Během tohoto večera byly také zahájeny oslavy 250 let od narození Františka Vladislava Heka, jehož životní příběh inspiroval Aloise Jiráska k sepsání pětidílného románu F. L. Věk a ten se pak stal pro Otto Zelenku základem pro scénář k televiznímu seriálu, který vznikal pod režijní taktovkou Františka Filipa.

Na původní roli moc vyrostl

V domku, kde se František Vladislav Hek 11. dubna 1769 narodil, přivítal oba někdejší dětské představitele Františka - Jana Bössera a Jindřicha Hrdého i seriálovou Márinku Snížkovou - Evu Voskovou bývalý ředitel dobrušského muzea Jiří Mach. Pro všechny tři bylo opravdovou ctí a celoživotním zážitkem, že je režisér František Filip obsadil do svého projektu.

Janu Bösserovi bylo v době natáčení sedm let.

"U konkurzu si mě vybrali na základě zpěvu, zazpíval jsem Kočka leze dírou," vzpomíná dále Jan Bösser.

Paradoxem je, že před kamerou pak zapěl jen pár tónů, které mu na harmoniu předehrával Jaroslav Marvan. Když došlo na scénu, v níž měl zazpívat před zaplněným kostelem na kůru píseň, otevíral už pouze pusu a píseň zazpíval někdo jiný.

Původně prý také měl hrát Františka v předškolním věku a nacvičoval i jeho scény. Jenže než došlo na natáčení, trochu víc povyrostl.

Jako malý "špunt" přitom nevnímal, po boku jakých hereckých osobností stanul. Uvědomil si to až mnohem později. A jaké bylo jeho setkání se slavnými hereckými bardy, jakými byli třeba Jaroslav Marvan, Jan Pivec či Karel Höger? „Tenkrát to pro mě byli „nějaký starý lidi“. Dnes jsem pyšný na to, s jakou elitou našich herců jsem hrál. Vzpomínám si, že všichni nás - děti tak trošku adoptovali,“ tvrdí Jan Bösser.

„Přestože jsme byli malí, přistupovali k nám jako k budoucím kolegům a také s námi tak jednali. Učili nás mít trpělivost. Byli neskutečně vstřícní, takže taková setkání byla úžasná," připojuje svou vzpomínku Jindřich Hrdý, představitel desetiletého Františka, který si střihl ještě několik rolí jak v seriálech, ve filmu, tak na divadelních prknech. Vyučil se zlatníkem, ale absolvoval i hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze. Od roku 1991 vede známou zlatnickou dílnu v Praze.

Chtěl být indiánem i hajným

Jan Bösser se po F. L. Věkovi ještě objevil ve snímcích Družina černého pera, Velké trápení, Maturita za školou a zkušenosti má i s dabingem.

„Herectví mě ale vůbec nelákalo. Lákalo mě na tom to, že jsem se ulil ze školy, něco málo jsem si vydělal a bylo to dobrodružství. Měl jsem takové romantické sny, chtěl jsem být indiánem, pak jsem zjistil, že to není zaměstnání, také jsem chtěl být hajným a pak mě chytla muzika. Delší dobu jsem hrál po různých kapelách, nicméně nikdy mě to neživilo, že bych nic jiného nemusel dělat,“ vysvětluje Jan Bösser.

Vystudoval zeměměřičství, ale v oboru nepracuje. V Praze provozuje úklidovou firmu. Do Dobrušky se však vrací poměrně často, má k ní blízko už proto, že se sem asi před třiceti lety přestěhovala jeho sestra, která tu se svou rodinou žije.

Márinka "hněte" novou generaci herců

Eva Vosková, dcera legendárního herce Václava Vosky, je dnes pedagožkou na pražské konzervatoři. Do Dobrušky se vrátila poprvé od roku 1972, kdy se zúčastnila otevření rodného domku F. Vl. Heka.

Tam tehdy také vznikla společná fotografie herců sedících u stolu, a tak se přímo nabízelo vše zopakovat. I když už bez těch kolegů, kteří odešli do hereckého nebe. „Na natáčení seriálu vzpomínám pořád. Pro mě to bylo opravdu unikátní historicky. Na rozdíl od kolegů, kteří ještě mnoho a mnoho let dělali nejen seriály, ale i divadelní práci, jsem pak už začala především učit. Pořád je to pro mě srdeční záležitost,“ říká Eva Vosková, která se netají tím že když běží F. L. Věk v televizi, pravidelně ho sleduje.