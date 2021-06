Ještě letos bude lákat opočenský zámek při běžných prohlídkách na stávající okruh, který vede přízemím a prvním patrem. Další se ovšem už chystá. Jen na první pohled se na tom prvním moc nezměnilo.

"Prohlídková trasa zůstává stále stejná, velkou reinstalaci chystáme příští rok, kdy bychom chtěli zpřístupnit i druhé patro," prozrazuje kastelán Tomáš Kořínek a cestou upozorňuje na dvoje velké hodiny, které se podařilo nově zprovoznit: "Jsou z druhé poloviny 19. století a hrají jako Big Ben v Londýně."

Zámek prý přišel o část obrazové výzdoby. "Museli jsme nahradit obrazy, které jsme v rámci restituce vraceli zpátky do Dobříše. V roce 2003 podlehlo restituci 68 obrazů," vysvětluje kastelán a vede do reprezentačního sálu.

Stěny, kde visela původní velká plátna jsou holé - zatím. Návštěvník by rozdíl neměl postřehnout.

"Obrazy jsme měli zapůjčené do loňského roku a letos v únoru jsme je museli vrátit. V reprezentačním sále místo nich budeme mít fotografie obrazů natištěné na plátno. Repliky rámů by měli být hotové na konci května a vytištěné obrazy již máme, takže je do nich jen zasadíme. Řezbářsky nejnáročnější rám nad krbem bude hotový až v listopadu," říká Tomáš Kořínek.

Zaměstnance i restaurátory nyní plně zaměstnává také příprava doposud uzavřeného druhého patra, které sloužilo jako depozitář.

"Rozhodli jsme se, že do začátku dáme dohromady alespoň sedm místností. Tady už je všechno vystěhované a začne se tu s restaurováním papírových tapet z počátku 19. století. Je to docela unikát, že se tu dochovaly," upozorňuje v první místnosti kastelán.

Tapety podstoupí omlazovací kúru ve dvou pokojích, další prostory čeká výmalba. Imitace mramorového obložení v koupelně již restaurátorskou péčí prošla a očistu a retuši absolvují i historická kamna.

"Tato podlaha je původní," otevírá Tomáš Kořínek dveře další komnaty.

Mozaiková podlaha vypadá jako nová: "Obrušovala se. Dochovala se z velké části díky tomu, že se tu nikdy neprovázelo. Tady byla ložnice, vedle oblékárna, koupelna - takový hostinský apartmán. A byla tu také společenská místnost. Vrátí se do ní dlouhé obrazy, které jsou teď umístěné v obrazárně, a tady bude stát rozměrný kulečník. Je tak velký, že ho sem budeme muset přestěhovat po částech a sestavit až na místě."

Na společenskou místnost navazuje další apartmán i s komůrkou pro služku.

Nedočkavci přitom budou mít šanci nahlédnout do druhého patra zdejšího zámku ještě letos při mimořádných prohlídkách Opočno opačně, při niž se otevřou běžně nepřístupné prostory, a to 19. a 20. června a 23. a 24. října.

Přehled akcí na zámku Opočno:

ČERVEN

Zahájení návštěvnické sezóny dne 1. 6 . 2021

Kleopatra 4. 6

- koncertní verze muzikálu (pořádá Kultura pod hvězdami)

Poslední ze žhavých milenců 5. 6

- divadelní představení s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou (pořádá Kultura pod hvězdami)

Dracula 6. 6.

– výpravná koncertní verze (pořádá Kultura pod hvězdami)

Víkend otevřených zahrad 12. – 13. 6

- komentovaná prohlídka parku a projížďka kočárem (pouze v sobotu)

Opočno opačně… - prohlídky běžně nepřístupných prostor 19. – 20. 6.

ČERVENEC

Výstava „Erbovní bestie“

Svátky růží 3. – 6. 7.

Noční prohlídky 10. 7.

- ze zámku přes oratoř kostela do hrobký Trčků + renesanční hudba a tance

Meda 12. 7. – 16. 7.

- divadelní představení o životě Medy Mládkové

Hrané noční prohlídky 24. 7.

SRPEN

Výstava „Erbovní bestie“

Rusalka 13. 8.

– opera (pořádá Kultura pod hvězdami)

Procházka slavnými muzikály 14. 8.

- největší muzikálové hity (pořádá Kultura pod hvězdami)

Robinson Crusoe 14. 8.

– muzikál (pořádá Kultura pod hvězdami)

Muž se železnou maskou 15. 8.

– výpravná koncertní verze muzikálů (pořádá Kultura pod hvězdami)

Koncert Čechomor 20. 8.

Noční prohlídky 21.8.

- ze zámku přes oratoř kostela do hrobky Trčků + renesanční hudba a tance

ZÁŘÍ

Sokolníci Opočno

– foto výstava na arkádovém nádvoří

EHD: přednáška 18. 9.

Opočenský zámecký depozitář zbraní 28. 9.

- za nepřístupnými exponáty jedné z nejvýznamnějších sbírek v ČR se správcem depozitáře

ŘÍJEN

Sokolníci Opočno

- foto výstava

Pohádka Čert s vodníkem na zámku 2. – 3. 10.

Mezinárodní setkání sokolníků 7. – 10. 10.

Opočno opačně…- prohlídky běžně nepřístupných prostor 23. – 24. 10.

Opočenský zámecký depozitář zbraní 28. 10.

- za nepřístupnými exponáty jedné z nejvýznamnějších sbírek v ČR se správcem depozitáře

Rozloučení s orientální zbrojnicí 30. 10.

– mimořádná prohlídka