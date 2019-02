Opočno – Turisté přinášejí peníze, i to je jeden z důvodů, proč se je města snaží přilákat.

Tereza Rabenseifnerová v IC Opočno | Foto: Dana Marková

A dnešní turisté mají z čeho vybírat, zajímají se nejen o jednotlivá místa, ale je pro ně důležitá nabídka celého regionu. Nelze se tedy divit, že vznikají destinační společnosti.



Destinace. Slovník cizích slov mluví jasnou řečí, v oblasti cestovního ruchu znamená turistický cíl, místo, lokalitu. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko převzala do svého názvu dnes již běžně užívaný termín, za své si vzala koordinaci nabídky v kraji, který patří mezi nejmalebnější části republiky. Kromě společné prezentace regionu, koordinace nabídky a spolupráce s podnikateli organizuje také pravidelné schůzky zástupců informačních center, kterých je v destinaci Orlické hory a Podorlicko celkem dvacet. Tyto schůzky se konají dvakrát ročně na různých místech. Tentokrát se sešli v Opočně, příprava na sezonu 2011 je v plném proudu.



„Cíl všech účastníků je jediný – přilákat do našeho kraje co nejvíce turistů,“ stručně přibližuje vedoucí IC Opočno Tereza Rabenseifnerová nejen čtvrteční setkání, ale hlavní cíl celé společnosti.



„Opočno má velkou devízu – zámek, park, kouzelná zákoutí, je rodištěm slavných lidí, ale to samo dnes nestačí. Propagace je důležitá a každý pracovník informačního centra vám potvrdí, že se musí přicházet stále s něčím novým. Naše centrum letos zaujalo novou letní hrou s názvem Vstupte do říše skřítků, kterou společnost zařadila do svého balíčku. To znamená, že se stal součástí celého týdenního programu, ohlasy byly výborné,“ zhodnotila Tereza Rabenseifnerová končící rok, tentokrát se však prý jednalo hlavně o tom příštím.



Jak vidí nejbližší budoucnost Jaroslav Pultar z Opočna, člen správní rady destinační společnosti OHP? „Cílem založení společnosti bylo a je maximální přičinění všech zúčastněných subjektů při společné propagaci tohoto území pod jednotnou značkou, podpora produktů cestovního ruchu a vytvoření jednotného turistického informačního portálu. Jen tak lze naplnit smysl organizace, zvýšit zájem o destinaci, přivést do našeho regionu více návštěvníků a tím zvýšit i příjmy z cestovního ruchu v oblasti,“ informoval Jaroslav Pultar.



Doplnil, že jejich aktivity nyní směřují k přípravě prezentace krás a novinek destinace Orlické hory a Podorlicko na veletrhu Regiontour a Go 2011, který se bude konat 13. až 16. ledna 2011 na výstavišti v Brně.



„Díky spolupráci v rámci regionu může každé informační centrum propagovat celou oblast,“ vysvětluje vedoucí IC Opočno Tereza Rabenseifnerová a ukazuje nejnovější publikaci (na snímku), kterou je historie nedaleké obce Mokré.

