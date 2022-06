Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou určitě nebudou sami, koho problematika vyřešení tíživé dopravní situace zajímá a sledují i to, jak se jejich radnice v tomto ohledu angažují. Ačkoli stavba obchvatů je už v kompetenci kraje a ŘSD. „Ten provoz aut tady, to je masakr,“ hodnotí Kristína Bážová ze Solnice.

Do komunálních voleb se podle některých promítne i příchod uprchlíků z Ukrajiny a to, jak je lidé vnímají.

Nedostatek bytů, parcel, zdlouhavé řízení

Co bude rozhodovat ve volbách do městského zastupitelstva v Dobrušce? Jak říká místní středoškolská učitelka Jana Melicharová, ty letošní budou určitě ovlivněné hospodářskou situací v Česku: „Podle toho se budou voliči rozhodovat, koho zvolí. Velký vliv budou mít osobnosti, které se odváží kandidovat. Určitě se tam objeví lidé, kteří už v zastupitelstvu pracovali a kteří znovu kandidují, neboť se toho už dost povedlo. Přesto i nás v Dobrušce něco trápí. Je to hlavně nedostatek bytů a stavebních parcel, proto mladí lidé utíkají tam, kde jim stavební pozemek poskytnou. A pokud ho náhodou mají, pak je to zdlouhavé stavební řízení.“

I obyvatelé Dobrušky postrádají dostatek parkovacích míst kolem sídliště. „Žijeme v době, kdy v rodině bývají i dvě a více aut, která musí někde zaparkovat, což by v Dobrušce vyřešil parkovací dům. Rozbité silnice asi nikoho nepřekvapí, to mají i jinde,“ dodává Jana Melicharová.

Pro další obyvatelku Dobrušky Danu Kořínkovou je důležitá dostupnost zdravotnické péče. „Jsem již v seniorském věku a pro mě je prioritou starost o seniory. Zajistit v Dobrušce potřebnou zdravotní péči, zejména stomatology. Já osobně dojíždím do zubní ordinace do Úpice v Podkrkonoší a obávám se, že s přibývajícím věkem se cesta až tam pro mě stane obtížnou.“

Nedostatek zubařů jako jeden z nejpalčivějších problémů zaznívá v městech i obcích Rychnovska snad nejčastěji. Zubaři stárnou a postupně odcházejí do důchodu, často i přesluhují, nemá je kdo nahradit. Radnice se je snaží nalákat na byty, vybavené ordinace i bezúročné půjčky, ale zpravidla bez úspěchu.

Ve Vamberku hodně rezonuje téma rostoucích cen. „Tady zdražili úplně všechno,“ dozvídám se ve stručnosti. Pokud ho místní vůbec byli ochotni trochu rozvést, pak jen anonymně.

Škola základ života

Opočeňané chválí zrekonstruované koupaliště, maminky s malými dětmi by ale prý přivítali ve městě pořádné dětské hřiště. Důležitou oblastí je pro místní i školství. A nejen proto, že už příští rok přijde Opočno o statut středoškolského města, kraj rozhodl, že se zdejší učební obory přemístí jinam.

„Je to určitě i bývalá zemědělka, spadá pod školu v Novém Městě nad Metují, kam se stěhuje. Tady bude dojíždět jen poslední rok. Přitom má zrekonstruovanou kuchyň,“ podotýká Jiřina Kubasová z Opočna. „Je to ale nejen problematika střední, ale i základní školy, to si myslím, že bude rozhodovat, lidi to hodně pálí,“ míní.