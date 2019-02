Rychnovsko - Nejen v podhůří Orlických hor na Rychnovsku mají firmy kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti, kterou tlačí dolů průmyslový boom spojený s kvasinskou automobilkou, problém najít pracovní síly.

S nadcházející sezonou se komplikace s nedostatkem personálu přenesly i do vyšších nadmořských výšek. Na chybějící sezonní zaměstnance si stěžují provozovatelé hotelů i restaurací, ale také některých skiareálů. Největší poptávka je po číšnících, ale i po pokojských a instruktorech lyžování.

„Zájem zaměstnavatelů o tyto pracovníky samozřejmě reflektujeme. Například číšníci však v regionu chybí už dva roky,“ uvedla ředitelka rychnovského úřadu práce Hana Kasperová.

Podle Petra Prouzy z deštenského skicentra se nízká nezaměstnanost na personální situaci odráží, přesto areál nemá problémy. „Vrací se k nám lidi, se kterými máme zkušenosti. Je to jiné než před lety, ale zatím problémy nepociťujeme. Ještě ale lidi dobíráme a všechno zhodnotíme až po sezoně, třeba někdo nenastoupí,“ poznamenal.

Pracovníci ve službách jsou na Rychnovsku nedostatkovým zbožím, na horách i pod nimi. A přitom může být ještě hůř.

Rychnovská průmyslovka by totiž od příštího školního roku měla přijít o takzvané službové obory – tedy o kuchaře – číšníka a obchodníka. Naopak přibude nový obor – operátor logistiky. Na škole tedy zůstanou technicky zaměřené obory, jako by se myslelo jen na průmyslové zaměstnavatele v regionu. Prosadil to Královéhradecký kraj.

Škole a především místním podnikatelům se to nelíbí. Učni, kteří k nim chodí na praxi, jsou totiž v současné situaci na trhu práce prospěšnou pomocnou rukou. Podnikatelé mají jedinou, ačkoli chabou jistotu. Učni, kteří na škole studují v prvním ročníku, i jejich starší spolužáci tříleté studium dokončí. Co bude poté, zaměstnavatelé netuší a netuší to ani úřad práce, který s krajským rozhodnutím ještě nebyl seznámen. „Oficiálně o tom nevím, takže to nemohu komentovat,“ uvedla ředitelka úřadu Hana Kasperová.

Učně z rychnovských službových oborů místní zaměstnavatelé využívají rádi. „Žáky oboru kuchař – číšník připravujeme opravdu kvalitně, je o ně zájem a podíleli se i na doplňkové činnosti školy v oblasti přípravy rautů, které byly vyhlášené,“ nechala se slyšet ředitelka školy Dana Havranová, kterou mrzí i to, že při zachování pouze technických oborů zchudne nabídka pro děvčata.

Učně na praxi využívají rychnovští restauratéři i teď před Vánoci. „Spolupráci s naší školou chválí, před Vánoci nás o výpomoc vyloženě žádají,“ uvedla zástupkyně ředitelky rychnovské průmyslovky Lenka Neškudlová.

O rušení službových oborů, ale také slučování některých středních škol v kraji rozhodlo kladně zastupitelstvo kraje před 14 dny. Proti rušení oborů v Rychnově na jednání vystoupila bývalá krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová (KSČM). „Prosili jsme současnou paní radní Berdychovou, aby došlo k zachování aspoň jednoho službového oboru, což by jistě místní zaměstnavatelé uvítali. Není to dobrý krok,“ uvedla.

Současná radní Martina Berdychová (Východočeši) však oponovala, že kraj postupuje podle koncepce a chce, aby rychnovská průmyslovka byla školou především s technickým zaměřením. „Chceme školy jasně profilovat. Místo službových oborů po domluvě se zaměstnavateli doplňujeme nový obor, operátor logistiky,“ uvedla. Na její slova však Šormová poznamenala, že ne všechny školy budou po optimalizaci odborově sourodé. „Chápu, že rychnovská škola má nejblíž k oborům, které jsou navázány na Škodovku. Ale kraji přišel i dopis od zaměstnavatelů z Rychnovska, kteří žádají, aby byly službové obory zachovány, a nebylo k tomu přihlédnuto,“ dodala.