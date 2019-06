Spoustu zakázek má chráněná keramická dílna bartošovického Kopečku. Potřebuje však novou malou keramickou pec včetně příslušenství. Proto byla vyhlášena sbírka, která má pomoci s jejím pořízením.

„Současná malá pec, která je využívána ve standardním provozu s velkou dvousetlitrovou pecí, je patnáct let stará a její opravy se značně prodražují. Je však nezbytná pro výrobu vzorků a rychlé výpaly do druhého dne. Malá pec je také snadno přemístitelná, což je velmi důležité v době jarmarků a dalších akcí, které jsou v rámci chráněných dílen pořádány. Významné je i to, že malá pec je napojena na napájení 230 W a má výrazně nižší spotřebu elektrické energie,“ uvádí sdružení Neratov.