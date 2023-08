/FOTO, VIDEO/ Vhodné oblečení, obuv, mapa, svačina, láhev s pitím a navíc i lopatička by neměla chybět ve výbavě turistů, kteří se vydají po stezkách Orlických hor a Podorlicka. Památky, které po sobě ve zdejší přírodě zanechávají, přiměly Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, aby se připojila do aktivity Českého ráje Chodím beze stopy.

Kačenčin šenk je oblíbenou zastávkou turistů při toulkách Orlickými horami, mohou se zde občerstvit. | Video: Jana Kotalová

Dvě národní přírodní rezervace, třináct přírodních rezervací, šest přírodních památek, pět evropsky významných lokalit a také jednu ptačí oblast - to všechno naleznete v rozmanité krajině Orlických hor. Své poklady ukrývá i Podorlicko, přírodní park Orlice ochraňuje okolí toků Tiché a Divoké Orlice s množstvím starých říčních ramen obklopených mokřinami, loukami a zbytky lužních porostů. Ne vždy se však lidé chovají ke zdejším přírodním skvostům ohleduplně.

„Poznávat krásy přírody a přírodou samotnou lze na mnoha stezkách po celé oblasti Orlických hor a Podorlicka. Provedou vás ptačím územím, pralesem, romantickým údolím řek, po hřebenech Orlických hor, kolem rybníků a potoků. Naučí vás poznávat vzácné místní živočichy a rostlinstvo nebo i geologické poklady. Stejně jako zbytek České republiky, jsou i Orlické hory a Podorlicko oblastí navštěvovanou turisty. Chovejme se proto k přírodě tak, abychom toto bohatství zachovali i pro další generace. Mělo by být samozřejmostí pravidlo: Co si do přírody přineseš, tak si také odneseš,“ nabádá Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.

Stačí dodržovat zásady ohleduplného návštěvníka přírody.

„Nikdo z nás nestojí v přírodě také o míjení či zakopnutí o poklad ve formě „exkrementů“ či takzvaných „podpapíráků“, vlhčených ubrousků, dámských hygienických potřeb a jednorázových plínek. Ty se totiž v přírodě sami nerozloží anebo se rozloží za velmi dlouhou dobu. Víte, že se papírový kapesník nebo toaletní papír rozloží v přírodě za dva až pět měsíců a vlhčené ubrousky až za dva roky? A co teprve jednorázová plínka a dámské potřeby? Těm to bude trvat dokonce 250 až 500 let!“ upozorňuje dále.

V oblasti Orlických hor, kde není tolik veřejných toalet jako v Podorlicku, prý může pomoci aplikace mapy.cz, která nabízí novou mapovou vrstvu monitorující veřejné toalety. Turisté tak mají přehled o tom, kde si odskočit.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Destinační společnost navíc spojila síly a zapojila se do aktivity Českého ráje Chodím beze stop (www.chodimbezestop.cz): „Společně tak můžeme šířit osvětu u návštěvníků, aby turistické trasy nejen v Orlických horách a Podorlicku zůstali „bez poskvrnky“. Všichni si tak odnesou z pobytu v přírodě ty nejkrásnější zážitky. Takže co dělat, když už jste v přírodě a veřejná toaleta je v nedohlednu? Mějte na paměti, že je potřeba si počínat co nejšetrněji a nezanechávat po sobě viditelné stopy. Je také důležité nevykonávat „potřebu“ blízko vodních zdrojů a turistických tras.“

A v tomto případě má posloužit již výše zmíněná lopatička: „Na vhodně zvoleném místě použijte pro vyhrabání 15 centimetrů hluboké dírky „lopatičku“. Po vykonání potřeby dírku lopatičkou zahrabete a je hotovo. Vše ostatní pak již zařídí příroda sama. Nezapomeňte však, že vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a jednorázové plínky si odnášíme sebou v pytlíku domů.“

Nemáte lopatičku po ruce? V oblasti Orlických hor a Podorlicku si ji prý můžete zakoupit na informačních centrech (cena je 220 korun za kus), lze si ji také objednat ještě před plánovaným výšlapem na e-mailu: info@dsohp.cz.