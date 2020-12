/FOTO/ Hospody a restaurace, ale i vnitřní sportoviště se musely s přechodem do čtvrtého stupně systému PES uzavřít. Ale bar Tátův obývák v Rokytnici v Orlických horách zůstane i dnes otevřen.

Chcípl pes: Tátův obývák to nevzdává, v Rokytnici se scházejí osobnosti hudebního i divadelního světa. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

"Nemůžeme přestat, musíme pokračovat v protestu. Slíbili jsme to stovkám podnikatelů, kteří jsou na tom mnohem hůř než my v Tátově obýváku. Kopeme tu za všechny, kteří již nyní nemají na elektřinu a nájem, a to díky nesystematickým opatřením vlády. Přijďte nás podpořit," vyzývá Jakub Vavřička, provozovatel Tátova obýváku.