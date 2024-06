V Černíkovicích je mobilní pošta k dispozici třikrát týdně od 8 do 10 hodin a dvakrát od 13 do 15 hodin. Výhrady vedení obce i místních obyvatel jsou totožné jako v jedenáct kilometrů vzdálené obci Lukavice.

„Už aby to bylo zase jako dříve. Ubyli klienti, protože pracovní doba od 10.40 do 13.40 čtyři dny v týdnu je absolutně nevhodná. Pouze ve středu je od 13.10 do 15.10 hodin, ale ani to lidé dojíždějící do práce nejsou schopni stihnout. Na naši pobočku se sjížděli i občané z Panské Habrové a většina z nich si poštovní služby ze stejného důvodu zařídila v Rychnově nad Kněžnou. Celkově se snížil komfort služeb,“ hodnotí starostka Lukavice Eva Martinů.

„Časově je to nevyhovující. Myslím si, že by mělo být otevřeno déle než do tří hodin. Byli jsme zvyklí, že bylo otevřeno déle. Všichni věříme, že se po třech měsících vrátíme ke kamenné pobočce,“ doufá starostka Černíkovic Zdenka Jedlinská.

Obyvatelé měli z novinky obavy již při zahájení provozu a měsíční zkušenosti je nerozptýlily. Nyní jen doufají, že výsledkem zkušebního provozu nebude uzavření klasických poboček.

„My bychom chtěli zpátky naši poštu. Ale asi to zkouší z nějakého důvodu, myslím si, že nám to nedají zpátky,“ obávala se hned zpočátku paní Hana z Lukavice.

Pochybnosti sdílí i starostka Eva Martinů. „To víte, že máme obavy, že nám pobočku zruší. I proto jsme na mobilní poštu přistoupili, chtěli jsme vyjít vstříc a poště zkušební provoz umožnit. Oznámili nám to asi deset dní před tím, než k nám mobilní pošta najela. Je možné, že kdybychom nesouhlasili, možná by to zůstalo, jak to bylo. Je to složité,“ krčí rameny a vysvětluje, proč volba pošty padla právě na vesnice na úpatí Orlických hor.

Tři pobočky do jednoho auta

„Paní z pošty právě odcházela do důchodu a měla za ni přijít nová, která měla obsluhovat pobočku u nás i v Liberku. Zároveň však zůstala neobsazená pošta v Černíkovicích, tak vymysleli tento projekt s tím, že to bude obsluhovat jedna pracovnice. Sloučili tak tři pobočky do jednoho obslužného vozidla. Dříve jsme měli poštu otevřenou tři hodiny denně, teď jenom dvě,“ podotýká Eva Martinů.

Pošty se však v Lukavici nehodlají jen tak vzdát. Uvažovali tam i o zřízení poštovní služby Pošta partner, třikrát o tom jednalo zastupitelstvo, ale chybí zaškolený člověk, který by tam pracoval. Pro stání poštovní dodávky obec pronajala svůj pozemek a smlouva platí do 6. srpna, kdy zkušební provoz skončí.

„Potom už ho nebudou mít k dispozici. Také objekt s poštovní pobočkou patří obci. Nabízeli jsme snížení nájmu, nebo bychom to řešili bezúplatně, jen aby u nás zůstala a fungovala. Pošta nyní platí nájem za prázdnou pobočku. Navíc má náklady na automobil, takže si nemyslím, že by jim mobilní pošta něco ušetřila. Teď doufáme, že se nám zase vrátí klasická pošta a s ní i klienti. Pokud ne, možnost Pošty partner trvá. Nedovedu si představit, jak by mobilní pošta fungovala v zimě,“ uzavírá Eva Martinů.