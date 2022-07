S dopravními omezeními v Kounově lze počítat až do začátku října, kdy mají práce skončit. Lidé přijíždějící od Dobrušky mohou v Bačetíně uhnout na Bystré a do Deštného v Orlických horách dojet přes Sedloňov. Příjezdová cesta do Deštného přes Skuhrov nad Bělou je pak bez komplikací.

Uzavírka hlavního tahu Potštejnem

A za pár dní začne další martyrium pro řidiče v turisty oblíbeném Potštejně, kde se dočká obnovy silnice první třídy I/14. Ta je důležitá nejen pro místní, ale i pro lidi směřující z Rychnovska na Ústí nad Orlicí a v opačném směru.

„Chystá se celková rekonstrukce vozovky včetně aktivní zóny. Budou vybourány betonové obrubníky, stávající uliční vpusti včetně přípojek a nahrazeny novými a seříznuta stávající krajnice,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic o investici za téměř 32 milionů korun.

Práce budou zahájeny 18. července a potrvají až do 27. listopadu. Podle upřesněných informací z jednání obecního zastupitelstva bude rekonstrukce rozdělena pravděpodobně do tří etap. Ta první, na níž se bude pracovat až do 18. září, se bude týkat začátku obce ve směru od Vamberka po autobusové zastávky, přičemž průjezd k nádraží bude zachován. V navazující druhé etapě se bude pokračovat po odbočku na Brnou, na níž zůstane průjezd zachován, a od 31. října do 27. listopadu se bude rekonstruovat úsek od zmíněné odbočky na konec Potštejna ve směru na Ústí nad Orlicí.

Po objížďce

„V Potštejně by měla být úplná uzavírka. Dokud nebude vydané rozhodnutí, není jasné nic, ale návrh objízdné trasy pro tranzitní dopravu je po silnici I/11 - Kostelec nad Orlicí, Vamberk, dále do Pardubického kraje do Žamberka a potom po silnici II/312 přes Dlouhoňovice, Hejnice, České Libchavy zpátky na silnici I/14,“ uvedla Jana Matějková z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Cesta od kruhového objezdu před Vamberkem do Českých Libchav měří po čtrnáctce přibližně 12 kilometrů, po navržené objížďce 28 kilometrů.

Na čtrnáctce se už nyní řidiči potýkají s dopravním omezením kvůli zajištění krajnic a přeložce plynovodu v Sopotnici. Jezdí se tudy kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce tu potrvají do konce srpna.