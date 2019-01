Rychnovsko - Tři místa z Rychnovska soutěží o přízeň turistů v projektu Kudy z nudy.

Zřícenina hradu Potštejna, Rychnovsko, Královéhradecký kraj | Foto: Karel Plocek

Tuzemský tip na výlet, dovolenou, cestu za poznáváním minulosti i současnosti nabízí soutěž Kudy z nudy na stejnojmenném portálu. V Královéhradecké kraji mohou zájemci dát hlas třem místům z Rychnovska: vojenské tvrzi Hanička, hradu Potštejn a chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.



„Odborníci z oblasti cestovního ruchu rozdělili Českou republiku do 17 turistických regionů a v každém z nich nominovali 10 nejatraktivnějších turistických aktivit, které se ucházejí o přízeň turistů. Ti svým hlasováním rozhodnou, která z nabídek zvítězí a získá titul Cena Kudy z nudy 2010,“ zní vysvětlení záměru soutěže na webových stránkách projektu Kudy z nudy. Vybírat a hlasovat mohou zájemci do konce prázdnin.



„Místa, která soutěží, jsme vybírali ve spolupráci s regionálními sdruženími, destinačními společnostmi, s příslušným krajem a našimi dalšími partnery. Chtěli jsem po nich tipy, co vybrat do deseti nominovaných,“ upřesnila za pořádající agenturu CzechTourism jako garant projektu Šárka Orsáková. Doplnila, že v současnosti se na webu představují 4 tisíce tipů, stovky turistických aktivit v každém regionu. Cílem projektu je vybrat nová, zajímavá, pro sezonu nejlepší místa a těm dát šanci na větší propagaci, upozornit na ně turisty. Nominovaní adepti se například objeví v knize nejlepších aktivit roku 2010 (za loňský první ročník soutěže již vyšel první díl). Orsáková slibuje i spolupráci s pořady tipu Toulavá kamera a dalšími médii. Přestože se hlasování rozběhlo teprve s prvním prázdninovým dnem, s počtem hlasů jsou pořadatelé spokojeni. „V loňském ročníku hlasovalo šest a půl tisíce lidí, aktuálně už máme kolem šesti tisíc hlasů. Za těch pár dnů soutěže to je, myslím, docela výrazný úspěch,“ uzavřela Orsáková.



„Jsme moc rádi, že nás odborníci cestovního ruchu vybrali mezi nejlepších deset. Určitě nám to pomůže,“ uvedl projektový manažer občanského sdružení Neratov Jakub Malík. Sdružení se snaží obnovit právě poutní místo Neratov s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Spolu s farností se sdružení podílí např. na rekonstrukci chrámu, který má novou prosklenou střechu.



Správce pevnosti Hanička Pavel Minář je také s účastí v projektu spokojen. Podle jeho dosavadní zkušenosti podobné projekty návštěvnost příliš neovlivní. „Ze všech stran od kolegů na památkách jdou hlasy, že návštěvnost klesá. Myslím, že to není katastrofální a podle mne je výhra, když neklesne. Mám tady za tři roky osobní zkušenost, že podobné akce však na návštěvnost nemají primární vliv.“

(zen)