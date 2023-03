„Pro tento rok jsme připravili investice za 1,7 miliardy korun, je to konkrétně 47 dopravních staveb. V posledních šesti letech se nám daří v průměru investovat do krajských silnic něco málo přes miliardu korun ročně. Je to jediná možnost, jak zajistit to, že se průběžně naše silnice budou dávat dohromady,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Hejtmanství letos pošle ze svého rozpočtu do svých „dvojek a trojek“ bezmála 700 milionů, zbývající miliardu přidá stát a pomohou evropské dotace. Další dvě miliardy investuje do oprav a budování dálnic a silnic první třídy v kraji Ředitelství silnic a dálnic.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Letos zahájíme 37 nových dopravních staveb a 10 dalších pokračuje z loňského roku. Plánujeme opravení 60 kilometrů silnic, položení 33 kilometrů mikrokoberců a rekonstrukci 13 mostů,“ upřesnil letošní plány ředitel krajské Údržby silnic Jiří Brandejs.

Na velké komplikace se musí řidiči připravit v Orlických horách. Kraj se pustí do rekonstrukce silnice z Deštného na Šerlich za 102 milionů. „Práce začnou na začátku května a potrvají celou stavební sezónu, tedy do října. Ještě předtím začneme kácením stromů kolem silnice,“ varuje návštěvníky hor náměstek ředitele Údržby silnic Jiří Koutník.

Silnice na hřeben tak bude zcela zavřená půl roku. Hlavní objížďka do Orlického Záhoří povede přes Rokytnici v Orlických horách. „Ta silnice je v totálně dezolátním stavu, naposledy opravovaná byla provizorně v roce 1998. Pro obec to znamená hodně, je to jedna z mála přístupových cest do Záhoří,“ vítá opravu starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Rekonstrukce hráze opočenského Broumaru začne 13. března. Počítejte s uzavírkou

Podle něj bude uzavírka nepříjemná, ale nic jiného se dělat nedá: „Jestli se to podaří opravit, tak to bude super. Lepší bude i zimní údržba. Další objížďka se nabízí přes Zdobnici a Říčky nebo přes Polsko.“

Obec letošní opravu vítá i proto, že na příští zimu otevře novou lanovku.

Na Rychnovsku bude také pokračovat stavba obchvatu Opočna. Letos tam tam kraj plánuje prostavět 110 milionů korun.

„Předpokládáme dokončení už v příštím roce a ne v roce 2025, jak bylo avizováno,“ uvedla Jana Jiráňová z Centra investic, rozvoje a inovací kraje.

Východní část obchvatu by Častolovicím mohla ulevit od aut do roku 2026

Kraj chce také dokončit opravy tahu z Hradce do Krňovic. Práce za 56 milionů budou letos pokračovat v posledním úseku ze Svinar do Bělče nad Orlicí. Některé jednotlivé investice pak překročí částku 100 milionů. "Rekonstruovat se bude například úsek silnice z Debrného na Nové Zámky za 130,8 milionu korun nebo první etapa silnice z Libřic směrem na Jaroměř včetně průtahu Libranticemi s celkovými náklady za téměř 100 milionů korun," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Od poloviny dubna se také chystá oprava tří mostů na silnici do Špindlerova Mlýna v Přední Labské za 110 milionů. Obdobné mosty, postavené polskými firmami v sedmdesátých letech, loni kraj opravil na cestě do Pece pod Sněžkou a na nich budou letos pokračovat dokončovací práce. Také letošní oprava bude znamenat kyvadlovou jízdu. Právě při hledání stavitelů mostů měli silničáři největší problémy.

Nejvíc - 13 investic plánuje kraj letos na Trutnovsku, 12 staveb chystá na Hradecku, 8 na Jičínsku a po sedmi na Náchodsku a Rychnovsku. Hradecký kraj spravuje 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Loni do nich dal 1,2 miliardy korun. Celkem se jednalo o 31 staveb o celkové délce 45 kilometrů a 9 mostů. Deset z loni zahájených staveb pokračuje i letos.

„Nepovedla se oprava silnice z Nechanic do Starých Nechanic kvůli mostu. Nemůže se vejít s odhadními cenami do staveb mostů. Ukazuje se to na všech možných stavbách,“ přiznal hejtman Martin Červíček.

Odhadní ceny jsou podle jeho názoru zřejmě nízké a firmy se do nich „nevejdou“. Nechanická oprava se tak bude soutěžit znovu, práce se tak odkládají na příští rok.

Patnáct milionů vynaloží kraj na zvyšování bezpečnosti na silnicích. Vylepšení čeká 9 nehodových úseků. "Letos se v této oblasti předpokládá realizace na devíti úsecích, jako například v Miletíně, Levíně, Dolní Branné, Jetřichově nebo Černíkovicích," doplnil za hejtmanství Dan Lechmann.