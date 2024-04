/ROZHOVOR/ Malebné místo v Orlických horách jako vystřižené z Tolkienova Kraje otevírá své brány v pondělí 15. dubna. Český Hobitín ale pro letošní rok mění pravidla, otevřený bude pouze ve všední dny, a navíc je nutné si předem rezervovat termín návštěvy. Svatoslav Hofman, tvůrce Českého Hobitína, v rozhovoru prozradil, proč se v hobití vesničce rozhodl pravidla zpřísnit, ale rozpovídal se i o filmu Stíny Kraje, na kterém se podílel.

Český Hobitín otevírá 15. dubna, o víkendech bude mít ale zavřeno. | Video: Svatoslav Hofman

V letošní sezóně si lidé musí návštěvu Hobitína předem domluvit a o víkendech bude zcela zavřeno. Proč jste ke změně přistoupil?

Ke zpřísnění pravidel jsme museli přistoupit z toho důvodu, že během covidu, kdy se méně jezdilo do zahraničí, si lidé začali Hobitín plést s turistickou atrakcí s vyžitím pro celou rodinu. Realita je ale taková, že se jedná o menší filmové kulisy na našem rodinném pozemku, kterou ocení především fanoušci J. R. R. Tolkiena. Od letoška lze tedy Hobitín navštívit pouze ve všední dny a je nutné se rezervovat přes e-mail rezervace.hobitin@email.cz. Vstupné zůstává dobrovolné.

Jaké problémy nečekaně velký zájem o Hobitín způsobil?

Najednou tu začala parkovat auta před naším domem a často zklamaní návštěvníci se divili, že je to tu tak malé, bez občerstvení, toalety, vyžití pro děti a tak dále. Dokonce se tu bez ohlášení objevil i zájezd zahrádkářů a párkrát i školní zájezd či tábor. Způsobeno to bylo nejspíše tím, že různé webové stránky uváděly nepřesné informace, proto jsme letos všechny administrátory oslovili s prosbou, aby buď článek s informacemi o Českém Hobitíně odstranili, nebo zaktualizovali o nová pravidla.

Letohrádek v Opočně má zpátky věž, ukrývá netradiční vzkaz budoucím generacím

Mohou se návštěvníci letos těšit na nějaké novinky - přibylo něco v Hobitíně?

V současnosti už Hobitín nijak nerozšiřuji, protože už mě život zával zase trochu jinam, ale každý rok se ho snažím alespoň opravovat a zpevňovat tak, aby ještě nějakou dobu vydržel, přestože to nepůjde dělat donekonečna a jednoho dne se bude muset návštěvnost omezit ještě víc. Pravdou ale je, že mi to občas nedá a přidám nějakou tu drobnost. V plánu mám například vyrobit krmítka v hobitím stylu, přidat loukoťová kola, vyměnit střechu u hospůdky Zelený drak či trochu zútulnit hlavně pro osobní potřeby obydlí U Sudu. Hlavně se ale snažím Hobitín udržovat tak, jak je, což samo o sobě zabere každý rok nějaký čas a sebere to dost energie, ale pořád to ještě dělám rád.

V loňském roce vznikl film Stíny kraje, na kterém jste spolupracoval. Kde ho lidé mohou zhlédnout?

Když se člověk ohlédne zpět, Stíny Kraje pro mě představují skutečně velký úsek mého života. V roce 2012 jsem začal stavět první hobití noru, v roce 2017 jsem Český Hobitín dokončil a od té doby jsme s Jaroslavem Kejzlarem s podporou velkého množství lidí až do roku 2023 na Stínech Kraje s přestávkami pracovali. V současnosti lze Stíny Kraje zhlédnout zdarma na YouTube, a kdo by se rád dověděl více o zákulisí z příprav, natáčení a postprodukce a také o vzniku samotného Hobitína, můžete se na YouTube podívat také na film o filmu.

Ukázka z filmu Stíny kraje:

Zdroj: Svatoslav Hofman

O čem film je, co od něj diváci mohou očekávat?

Nechci moc prozrazovat děj, ale ve zkratce mohu říct, že se nejedná o adaptaci knih J. R. R. Tolkiena, ale takový alternativní příběh z Kraje, který by se klidně mohl přihodit a chod událostí ve Středozemi by nijak neovlivnil. Kulisy Českého Hobitína totiž ve filmu nepředstavují románový Hobitín, ale blíže neurčenou hobití vesnici u hranic Kraje, kde se s narůstající mocí Saurona začínají dít záhadné věci. Dějově je příběh zasazen do období mezi Hobitem a Pánem prstenů.

F. L. Věk vs. F. V. Hek. Požár, dluhy, ztráta domova, jeho život byl plný dramat

Kde jste Stíny Kraje natáčeli?

Film jsme natáčeli pouze v osadě Šediviny v Orlických horách a do natáčení se zapojila spousta místních lidí, kterým jsme moc vděční za to, jak moc byli ochotní a trpěliví. Byli jsme moc rádi, že druhou premiéru jsme mohli uspořádat v místním kulturním centru Schule, kde jsme se mohli potkat se všemi sousedy a zavzpomínat na to všechno, co natáčení přineslo.

Připomíná i vaše soukromé bydlení Středozem?

Jako v případě Hobitína mě baví opravovat a recyklovat různé věci, ale jsem teď trochu rozlítaný na více místech najednou, takže jsem svému bydlení ještě žádný styl nevtiskl, i když představa reálné hobití nory někde v přírodě mě docela láká.

Mohlo by vás zajímat: Dominanta Šedivin a okolní krajiny. Prolétněte se nad kostelem sv. Josefa