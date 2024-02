Fanoušci Pána Prstenů se do české verze Tolkienova Kraje opět podívají v dubnu. Do Českého Hobitína, který leží v osadě Šediviny v Orlických horách, se letos ale lidé dostanou pouze po předchozí rezervaci termínu. O víkendech bude navíc zavřeno.

Český Hobitín stejně jako v minulých letech otevře 15. dubna a k zimnímu spánku se opět uloží 15. listopadu. Do malebného sídla hobitů v Orlických horách se ale lidé už bez předchozí domluvy nedostanou.

„Museli jsme z více důvodů přistoupit k aktualizaci a zpřísnění pravidel. Víkendy máme až na výjimky trvale zavřeno a otevřeno obvykle bývá ve všední dny od 9 do 18 hodin, ale je nutné se předem zaregistrovat přes mail rezervace.hobitin@email.cz nebo na messengeru. V obou případech Vám po odeslání zprávy přijde automatická odpověď obsahující pravidla a odkaz na kalendář, kde je možné si vybrat konkrétní den a hodinu návštěvy a zvolit maximálně 8 lidí,“ informoval v pondělí Svatoslav Hofman, tvůrce Českého Hobitína, na facebooku.

Hofman připomíná, že Český Hobitín není výletní místo vhodné pro rodiny s malými dětmi nebo velké skupiny lidí. „Jedná se o malé filmové kulisy, které ‚mohou ocenit‘ především zapálení fanoušci Středozemě a příznivci díla J. R. R. Tolkiena,“ vysvětluje.

Do Hobitína je také zakázaný vstup se psy a kvůli poměrně strmé stráni s úzkými nezpevněnými cestičkami není možné se zde pohybovat s invalidním vozíkem, s berlemi nebo s kočárkem.

Hofman návštěvníky žádá, aby neparkovali přímo u hobitích obydlí: „Pokud je to možné, prosíme o parkování dole u hlavní silnice ze směru od Dobrušky a Kounova, dále je to k nám asi 5 minut chůze do mírného kopce. Pokud by to možné nebylo například kvůli autům houbařů nebo lezců, prosíme o parkování na vyhrazeném místě u našeho domu. Stejná prosba platí pro návštěvníky, kteří k nám přijedou ze směru od Rychnova a Dobrého.“

Vstupné do fantaskního světa hobitů v Šedivinách zůstává dobrovolné.

