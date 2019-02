Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob, která má nevýhodnou pozici na trhu práce, neboť její členové jsou buď osobami zdravotně znevýhodněnými, pečujícími či jinak neaktivními osobami, jsou ve věku 55 a více let nebo rodiče dětí do 15 let, kteří se chtějí připravit na návrat do práce již při rodičovské dovolené.

„Registrace na úřadu práce není podmínkou vstupu do projektu, aktivity jsou poskytovány zcela zdarma. Nezávazná informační schůzka pro zájemce z Rychnovska se bude konat 11. března v 9 hodin v prostorách Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou, Panská 79, 2. patro. Těšíme se na Vás!“ zve za Český červený kříž Olga Rohrová.