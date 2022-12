Jak prozradila, už první adventní neděli pořádně zaplnil zdejší kostel charitativní koncert pro hospic Setkání, kde se podařilo vybrat 20 tisíc korun.

A tak se těší, že hojnou účast přinese i středeční zpívání: "Ta dvouletá pauza byla smutná, ale musím říct, že si lidé uvědomili, o co přišli. Když jsme rozsvítili s anděly na chůdách a s dětmi, které šly v andělském průvodu, stromeček a pustily se koledy, náměstí bylo narvané jak na ohňostroj a lidé zpívali. Byla to neuvěřitelná atmosféra a Kostelec mě opravdu překvapil. Myslím si, že si toho víc váží, že mohou být spolu. Bylo to nádherné." Šárka Slezáková věří, že se takovou atmosféru podaří vytvořit také při středečním zpívání koled. A nebude prý jediné před letošními Vánocemi.

"Ráda bych oživila zahradu městského úřadu za sdruženým klubem Rabštejn. Protože dětský sbor je úžasný a dětičky mají nacvičené pásmo koled, ještě poslední adventní neděli chystáme na této zahradě sousedské zpívání. Každý si donese cukrovíčko, nebude chybět sváteční výzdoba a užijeme si tu pohodu, že si v Kostelci společně zazpíváme," dodává.

Kostelec nad Orlicí určitě nebude jediným místem na Rychnovsku, kde Česko zpívá koledy. Zazní také ve škole v Lípě nad Orlicí a na návsi u kostela sv. Máří Magdaleny v Deštném v Orlických horách. A koledy si koneckonců můžete zazpívat i doma. Pokud ještě nemáte zpěvník, najdete ho na webu www.ceskozpivakoledy.cz.