Opočno – Vánoce hlavně pro děti. Většinou to platí, vietnamské rodiny jsou na tom podobně.

Dinhovi žijí v Opočně už několik let, do nového prostředí zapadli, sami říkají, že tu jsou doma. Občas zajedou rodný kraj pozdravit, ale tady se jim líbí, získali tu nové přátele, Opočeňáci se k nim prý chovají velice pěkně. A jako mnoho nových zvyků, přijali Dinhovi i ty vánoční.



„Z Vietnamu jsem odešel v pětadvaceti letech, Vánoce jsme doma neslavili. Znali jsme je od katolických rodin, kterých je tam asi dvacet procent, ale vím, že tady je slavíte všichni, to u nás nebylo,“ vzpomíná dnes už čtyřicetiletý Chuong Dinh Trong, manželka Bay Vu Thi má zkušenosti stejné. Klasické Vánoce prý nepřevzali hned, oba se shodují, že začátky v novém prostředí byly těžké. Dnes už mají rodinu, dcerkám je devět a osm let, ta nejmladší je dvouletá, na Štědrý den se prý těší všechny tři. A jak bude sváteční pátek u Dinhů vypadat?



Ještě ve čtvrtek budou Dinhovi celý den pracovat (mají obchod na Kupkově náměstí), v pátek pojedou k příbuzným. „Mám tady dva bratry, oba už mají rodiny. Každý rok se sjíždíme a Vánoce držíme společně, u stromečku bude celkem sedm dětí, bude to zase veselé,“ těší se Dinhovi, stromek prý mají živý, dárky už jsou zabalené. „Nic drahého, dáváme je pro radost.“ A večeře bude originální. Bay Vu Thi přiznává, že bramborový salát neumí, ale kapra mít budou. S rýží prý je moc dobrý, před hlavním jídlem samozřejmě rybí polévka. Chybět prý nebude ani cukroví, naše klasické sice neumí, ale trochu si kupují. A o tom, že Dinhovi do Opočna opravdu zapadli, svědčí i skutečnost, že jim lidé nosí na ochutnání.



A ještě poslední otázka, jak je to u Dinhů s Ježíškem? „Jako u vás, dětem říkáme, že dárky nosí Ježíšek, teprve když jsou starší, tak jim prozradíme, jak to je,“ sdělují Dinhovi a dodávají, že ne všechny vietnamské rodiny Vánoce drží, ale tam, kde jsou děti, většinou ano. U Dinhů si to děti určitě zaslouží. „Ráda na ně vzpomínám,“ potvrzuje Stáňa Javůrková z opočenské Mateřské školy.“ „Měla jsem je v oddělení obě, Kim i Van, byly chytré, ale hlavně hrozně pilné a hodné.“ A co Kim a Van? Rodiče prozrazují, že už počítají každý den do blížícího se pátku.

Dana Marková