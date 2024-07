Koho filmaři hledají? „Lidi všech věkových kategorií a pohlaví, zkrátka každý, kdo přijde, tak pomůže,“ vzkazují.

Kdy a kam se dostavit? V sobotu 13. července od 14.30 do Sokolovny v Českém Meziříčí. „přijďte s námi psát historii, těšíme se na vás,“ dodávají filmaři.

Za nekorektní komedií Hradní Svíce, jak sama svůj filmový projekt nazývá, stojí parta asi 20 lidí.

„Je to taková černá komedie. Je to studentský film, což znamená, že většina lidí, co teď točí tento film, je na střední. Většina lokací je Českém Meziříčí, kde nyní i sháníme kompars do sokolovny, jen pár scén je točených mimo obec. Děj se odehrává v jednom fiktivním městě,“ přibližuje celovečerní filmový projekt jeden z jeho tvůrců Matyáš Voborník.

Mladí filmaři jsou v Českém Meziříčí doma

Filmařský tým je prý složený hlavně z domácích a když už někdo není místní, bydlí do pár kilometrů od Českého Meziříčí.

Co studenty k natáčení přivedlo? „V týmu jsme dva spolužáci ze střední školy v Dobrušce, kde studujeme multimédia, je to obor kolem fotografií a video tvorby, takže nás to baví. A vlastně ve filmu pak hrají ještě možná dva tři spolužáci z této školy a zbytek jsou lidi třeba z divadla… Většina těch lidí má k tomu oboru blízko,“ vysvětluje Matyáš.

To, jestli se bude touto cestou ubírat i v budoucnu, se prý uvidí, kdo ví…

Jde zatím v tomto ohledu o jejich největší počin:. „Předtím to byly spíš, dalo by se říct, mini filmy, což znamená krátkometrážní. Vzali jsme kameru, něco jsme naplánovali a šli točit. Ale tento film Hradní Svíce je projekt, na kterém pracujeme - za chvíli to budou už dva roky. Původně to taky měl být jeden z těch menších filmů a menších projektů, ale vlastně postupem času, kdy se do toho pořád přidávaly různé jak dějové, tak technické věci a lidi, pustili jsme se do něj ve velkém.“

Podporu našli u Tomáše Magnuska

„Přišli jsme za panem režisérem Tomášem Magnuskem z Náchoda a jemu se to jako nápad hrozně líbilo. Říkal, že nás v tom chce nějak podpořit. Takže nám dává nějaké rady, pomohl nám i finančně a půjčujeme si od něj filmovou techniku. Takže je to vlastně částečně pod jeho záštitou,“ pokračuje student.

Hradní Svíce je název filmu i fiktivního městečka, kde se děj odehrává, někdy v posledních pár letech.

„Je zaměřený spíš na mládež a její život. Je to náhled, dalo by se říct, do takového pro některé lidi trošku sci-fi života, je to úplně jiný styl života, než většina lidí žije,“ snaží se alespoň trochu nastínit, o čem film je, Matyáš.

Film pro peníze studenti nedělají

V sobotu 13. července se bude v Sokolovně v Českém Meziříčí natáčet scéna z koncertu, do níž mladí filmaři shánějí dobrovolníky do komparzu. Poslední scény filmu by měly být hotovy do konce července.

„Primárním účelem toho filmu není vydělat si peníze. Spíš chceme něco vytvořit, aby tady po nás něco zbylo. Bavili jsme se o tom s Tomášem Magnuskem a podle něho by bylo nejideálnější umístit to na YouTube kanál. A pokud by se jako film hodně povedl, tak by byl schopný ho dostat na nějaký známější kanál, který je publikuje, případně se to dá zdarma posílat po soutěžích. Předpoklad je, že samotné natáčení by mělo být hotové do konce tohoto měsíce, pokud se nic moc nestane, nebo nebude hodně natáčení. Ta postprodukce pak něco zabere, takže si myslíme, že hotovo by mohlo být třeba někdy na podzim tohoto roku,“ dodává Matyáš Voborník.

