/FOTO/ Tuto sobotu slaví Dny evropského dědictví také České Meziříčí.

Pohled do bývalého mlýna v Českém Meziříčí. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Lidé budou moci zavítat do jinak nepřístupného meziříčského Hrnčířova mlýnu, který byl loni prohlášen kulturní památkou. Pod svá křídla si ho vzala Společnost ochránců památek ve východních Čechách, která ho hodlá zachránit a zrekonstruovat. Vzniknout by v něm mělo muzeum a sloužit by měl i jako místo pro pořádání přednášek a dalších akcí. Jde o nejstarší dochovanou budovu v obci. Ukrývá mlynářské technologické zařízení od poloviny 19. století.