/FOTO, VIDEO/ Pod rukama jednoho z nejlepších evropských zlatníků Jiřího Urbana se rodily šperky pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., replika císařské koruny Svaté říše římské, ale také skvosty, které jsou nyní k vidění na výjimečné výstavě v nové podobě, která zavítala na východ Čech. České korunovační klenoty na dosah zvou do hladomorny opočenského zámku.

Repliky korunovačních klenotů byly loni k vidění na výstavě na zámku v Holešově. | Video: Deník/Dominik Pohludka

Když se letos na několik dní naskytla příležitost spatřit na Pražském hradě české korunovační klenoty, návštěvníci neváhali vystát v dlouhé frontě i několik hodin. Nyní jsou k vidění v Opočně, kde jde sice o repliky, ale zato mistrovsky provedené. Na unikátní výstavě se Svatováclavská koruna po čtyřech stoletích setkává na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Jak přitom připomíná Petr Lukas, vedoucí produkce a správce památky Letohrádek Mitrovských v Brně, výstava českých korunovačních klenotů zavítala do Královéhradeckého kraje teprve podruhé v historii, poprvé se objevila před pěti lety na zámku v Novém Městě nad Metují. Společnost Putovní výstavy CZ ji nyní představuje v nové podobě v běžně nepřístupných prostorách zámku Opočno - ve Studniční věži, nazývané hladomorna.

„Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných,“ vysvětluje Petr Lukas.

České korunovační klenoty oslní jednoduchou, ale magickou krásou, říká šperkař

Soubor středověkých klenotů, který tvořila koruna, žezlo a jablko, byl používán při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. Naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský (1557 - 1619). V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes.

„Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. (1578 - 1637). Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam. Mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem,“ upozorňuje dále Lukas.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Autorem mistrovských replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban z Turnova, který tvořil šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. Rejstřík jeho prací je skutečně široký.

„Srdeční záležitostí byla samozřejmě Svatováclavská koruna, hlavní byla ale císařská koruna Karla IV.,“ prozradil loni v rozhovoru pro Deník.

„Samotné vytvoření replik už nebylo tak časově náročné, díky dostatku zpracovaných informací a předloh, které jsem připravoval již v minulosti. Velkou pomocí byla i účast výtvarníků, manželů Cepkových ze Slovenska. Žezlo nám zabralo čtyři měsíce, koruna dva měsíce a jablko tři měsíce čistě zlatnické práce bez zohlednění předchozích studií originálu a pracovních příprav,“ popsal Jiří Urban. /Zdroj: Liberecký deník 6. 6. 2022/

Detaily postupů výroby českých korunovačních klenotů zachycuje doprovodné video. Přesná replika korunovačního meče je pak prací zbrojíře Patricka Bárty. Ten se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století. Spolupracuje s mnoha muzei v Česku i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti.

K výstavě České korunovační klenoty na dosah

Kde: ve Studniční věži nazývané také hladomorna opočenského zámku

Kdy: od 4. července do 1. října 2023, v červenci a srpnu od úterý do neděle od 9 do 16.30 hod., v září a 1. října od 10 do 16 hod.

Vstupné: 130 korun dospělí, 100 korun senioři a studenti VŠ a SŠ, 80 korun žáci ZŠ, 40 korun mladší děti, fotopoplatek 20 korun

Výstava, která je k vidění od 4. července až do 1. října 2023 v Opočně, přibližuje rovněž osudy 22 korunovaných panovníků. A to prostřednictvím informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády.

„K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin,“ vyjmenovává pozoruhodné exponáty Petr Lukas.