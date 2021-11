Miloň Čepelka se narodil v Pohoří, ale krátce po narození se s rodiči přestěhoval do Opočna. Tady poprvé stanul na divadelních prknech. S Dobruškou jsou pak spojena jeho středoškolská léta.

"V roce 1947 jsem sem přišel do primy bývalého osmiletého gymnázia, Opočeňáků nás v primě tehdy bylo snad devět, ne-li víc. Takže jsme pěstovali takovou vzájemnost. Do té doby dost napjaté podivně místně vlastenecké vztahy Opočno kontra Dobruška jsme začali rušit. Rivalita mezi námi nebyla. A když ano, tak v humorném tónu. Smutné ovšem bylo, že jsme museli po roce odejít kvůli školské reformě, první z celé řady následných, kdy osmiletá gymnázia zrušili a zavedli takzvanou jednotnou střední školu. Vrátil jsem se na tři roky do Opočna, a pak byla další reforma, takže mám Dobrušku spojenou s „blbejma reformama“," zavzpomínal v nedávném rozhovoru pro Deník.

"Nastoupili jsme do původní budovy gymnázia a současně průmyslovky u kasáren, vydrželi dva roky a po roce reforma změnila gymnázium na jedenáctiletou střední školu, takže jsem maturoval už v budově dnešní Základní školy Františka Kupky. Furt jsme se stěhovali. A odsud jsme běhali na oběd až k nádraží do závodní jídelny Stuhy – to byly nervy a výkon!" dodal.