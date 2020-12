Na dobrodružné hry a stezku pro děti i ohňovou šou se mohou těšit odvážlivci, kteří se v pátek 4. prosince vydají do "Černýho mlejna" v rychnovské části Městská Habrová. Čertovské rojení tu začne v 16 hodin, letos však bude jen pro zaregistrované.

Foto: FB certizcernyhomlejna | Foto: Foto: FB certizcernyhomlejna

Přihlásit se můžete na čísle 605 780 877 zasláním SMS, do níž napíšete jméno a příjmení, jména členů rodiny, co přijdou s Vámi/peklo (pokud máte zájem jít do pekla), nebo připojte poznámku - bojíme se (pokud se k prckovi strašidelní čerti nemají přibližovat). "Počet hříšníků v pekle je omezen," upozorňuje mlynář Zdeněk Zídka, který akci pořádá.