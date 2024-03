Černý kašel je na vzestupu i v Královéhradeckém kraji. Hygienici v kraji zatím evidují 112 případů, z toho polovina je v okrese Hradec Králové. Nejméně lidí zatím onemocnělo na Náchodsku.

Černý kašel ohrožuje především děti. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Eva Kovaničová

Za loňský rok se v Královéhradeckém kraji objevilo celkem 17 případů černého kašle. Letos jich hygienici zaznamenali již 112. A to je teprve březen. „Černý kašel je i v Královéhradeckém kraji aktuálně na vzestupu. K dnešnímu dni je v roce 2024 hlášeno již 112 případů,“ sdělila ve středu Deníku mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.

Počet případů černého kašle v Královéhradeckém kraji:

2020 2021 2022 2023 2024 Hradec Králové 7 0 0 1 57 Jičín 17 0 0 1 18 Náchod 1 0 0 0 5 Rychnov n. Kněžnou 1 0 0 0 8 Trutnov 13 1 0 15 24 Celkem 39 1 0 17 112

Hradecko zatím hlásí 57 případů černého kašle, to je z celého kraje nejvíce. Nejméně nemocných je v současnosti na Náchodsku, tam hygienici evidují pět případů. Na Jičínsku je případů 18, na Rychnovsku 8 a na Trutnovsku 24.

Nejohroženější skupinou jsou děti, alespoň podle dosavadních čísel. „Nejvíce prokázaných případů černého kašle v letošním roce je u dětí od 14 do 17 let. Bohužel významný výskyt je i u nejmladší a nejvnímavější věkové skupiny, a to u dětí do jednoho roku,“ uvedla Krejčí.

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest. Projevy onemocnění jsou vyvolány biologicky aktivními látkami, které produkuje původce Bordetella pertussis. Na možnost černého kašle u dětí, adolescentů a dospělých by se mělo pomýšlet vždy, pokud kašel trvá déle než týden. Dominantní je rozvoj záchvatovitého, obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji. (Zdroj: SZÚ)

Českem se aktuálně šíří i záškrt, nemoc, která se k nám po letech vrátila v roce 2022. V Královéhradeckém kraji ale hygienici žádný případ záškrtu zatím neevidují.