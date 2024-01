Závěr tohoto týdne patří ve Ski centru v Říčkách už 62. ročníku mezinárodního lyžařského závodu dětí Skiinterkriterium. Jak však upozorňují provozovatelé, soutěžit se bude pouze na černé sjezdovce, červená a modrá zůstávají otevřené veřejnosti. Na lyžovačku lákají i přes oblevu také jiné areály v Orlických horách.

Testovací víkend v Říčkách. | Video: Deník/Jana Kotalová

V pátek ráno prý panovaly v Říčkách skvělé podmínky, teplota klesla pod nulu a sníh na svazích přimrzl.

„Otevřena je modrá sjezdovka, na které leží 80 cm technického sněhu. Červená hlásí stejnou vrstvu sněhu a na černé měříme až 110 cm převážně technického sněhu. Ta bude dnes od 13.00 hodin uzavřena pro veřejnost a bude se připravovat na zítřejší závod. Na začátek sjezdovek vás vyveze šestisedačková lanovka s bublinou a vlek Tatrapoma. Z přepravních zařízení je dále v provozu pohyblivý pás v prostoru Bobíkovy výcvikové louky. K dispozici je také kompletní nabídka našich doprovodných služeb jako je ski servis, půjčovna s úschovnou, lyžařská škola nebo občerstvení. Parkování na plochách Ski centra a skibus na svých pravidelných linkách zajišťujeme zdarma. Jezdíme za ceny vedlejší sezóny,“ informovalo v pátek středisko.

Na pátek byla naplánována také úprava běžeckých tratí.

Ski Centrum Deštné v pátek rozjelo obě lanovky a kotvy. Připravené byly jak modrá, červená, tak černá sjezdovka, na černé však lyžaři musí počítat s pátečním tréninkem oddílu dětí a skibobistů, a to do 16. hodiny. Večerní lyžování je od 18 do 21 hodin.

Provozovatelé středisko v Orlických horách přitom už několik dní bojují s oblevou. Přírodní sníh při ní vzal za své.

„Ale sjezdovka je pořad v parádním stavu vysněžena. O víkendu mají být noční teploty pod nulou a denní teplota lehce nad nulou. V neděli by mělo byt i sluníčko. Vypadá to že nás čeká parádní víkend,“ hlásí Ski areál Sedloňov s poznámkou, že vše je v provozu a v pátek a v sobotu čeká na návštěvníky večerní lyžování, od 17 do 19 hodin. Od příštího týdne bude večerní lyžování v pátek a sobotu nově od 17 do 20 hodin.

Na sjezdovce v Bartošovicích stále leží od půl metru sněhu a místy až 2 metry.