Rychnovsko – Prosincové počasí přeje zimním sportům a větší střediska v Orlických horách již zahájila sezonu.

V Deštném se plní sjezdovky | Foto: Jaroslav Karban

Žádanou službou areálů je bezesporu lyžařská škola. Kvalifikovaní instruktoři naučí lyžovat děti od tří let i začátečníky z řad dospělých. Těm pokročilým pomohou při zdokonalování lyžařských a snowboardových dovedností. Jedna z největších lyžařských škol v Orlických horách se nachází ve Skicentru Sport Profi Deštné a provoz zahájí 10. prosince. Pochlubit se může rozsáhlým areálem s provazovými vleky a cvičným hřištěm pro začátečníky vybaveným pojízdným pásem, dětským lyžařským kolotočem, slalomovými tratěmi a překážkami. „Zájem o školičku je, máme již první rezervace. Výuka začíná od 9 hodin, a to vždy v každou celou hodinu. Privátní lekce pro jednu až tři osoby stojí vyjde žáka od 360 do 400 korun v závislosti na čase zahájení. Každá další osoba pak zaplatí za padesátiminutovou lekci 90 až 100 korun. Od třetí lekce poskytujeme slevu 10 procent a od páté 20 procent,“ informovala Martina Zavadilová z ekonomického oddělení. Děti do 12 let mají při výuce na vlecích skiareálu v ceně také zapůjčení ochranné přilby a vesty.



Další oblíbená škola bílého sportu působí ve Ski centru Říčky v Orlických horách a nabízí výuku sjezdového i běžeckého lyžování a snowboardingu ve skupinách či individuálně. Zvláště malí zákazníci využívají celodenní výuku s možností odpočinku ve vyhřívané herně v integrovaném objektu služeb.

Součástí školy je malý provazový vlek s unášeči, který je vhodný zejména k výuce úplných základů. V Říčkách stojí hodina individuální výuky 420 korun a skupinové 300 korun za osobu. Zde je velmi výhodné předplatit si delší výuku, a to buď celodenní nebo i na několik dní.



Instruktoři ze Ski areálu v Olešnici v Orlických horách, zdatní v komunikaci s dětmi i dospělými, pomocí nejnovějších metod a trpělivosti pomáhají zájemcům dosáhnout cíle, poradí s lyžařskou či snowboardovou technikou, ale také výzbrojí a výstrojí. Privátní lekce přijde na 370 korun za osobu.

Skupinová od čtyř do osmi osob pak na 290 korun a obsahuje dvě lekce.