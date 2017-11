Cenu Spokojený zákazník získala rychnovská organizace Pferda

Východní Čechy, Pardubice /ROZHOVOR/ - Znovu v NBA… Ne, opravdu se v jeho téměř osmatřiceti letech nejedná o návrat do nejslavnější soutěže pod hlavičkou National Basketball Association. Do jeho rodiny přibyl v krátké době druhý potomek, a tak si Jiří Welsch založil soukromou „soutěž“ s názvem New Baby Assistant. Jeho partnerka totiž především pečuje o nově narozeného Jáchyma a on se stal tatínkem na plný úvazek při výchově dcerky Julie.