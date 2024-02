Osamostatnit se a mít svůj vlastní domov je snem nejen pro zdravé lidi. Místo pro takový teď hledá rychnovské Centrum Orion. Na Rychnovsku chce vybudovat vybudovat a provozovat domov pro 12 osob s postižením.

Z tréninkového bytu organizace Pferda v Rychnově nad Kněžnou. Tady se postižení klienti učí mnoha dovednostem, které jim pomáhají osamostatnit se. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Bylo to i tématem druhého jednání Rodičovské rady a zástupců Královéhradeckého kraje, měst Rychnov nad Kněžnou, Kostelce nad Orlicí a Vamberka 23. ledna.

„Pokračovali jsme v jednáních o záměru naší organizace - vybudovat a provozovat domov pro 12 osob s postižením na Rychnovsku. Podpořit nás přišli také zástupci spřátelených organizací - Pferda z Rychnova nad Kněžnou a Rodinného integračního centra z Pardubic,“ uvedla v posledních aktualitách z Centra Orion jeho ředitelka Miroslava Červinková.

„Nyní stojíme před možná nejdůležitější fází - tím je hledání "ideálního" pozemku. A jaký by měl být? Co nejblíže Centru Orion v Dlouhé Vsi - aby osoby v něm "jen" bydlely a přes den docházely právě např. do Centra Orion. Nejméně o rozloze 3.000 m2, protože domov bude muset být kompletně bezbariérový. A za velmi důležité považujeme také dobré vztahy se sousedy. Víte o takovém pozemku či nemovitosti? Ozvěte se nám,“ vyzývá.

Centrum Orion: Více než 25 let pomáháme lidem s handicapem vést co možná nejvíce samostatný, aktivní a plnohodnotný život. Pro jejich rodiny jsme často jediným majákem naděje.

