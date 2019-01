Kostelec nad Orlicí - Místní Centrum asistované reprodukce Arleta připravilo na sobotní odpoledne další ročník setkání rodičů a dětí, které přišly na svět na základě léčby zdejšího zařízení. Akce, která se tu konala popáté, nesla název Balonkové nebe.

Centrum asistované reprodukce Arleta připravilo pro své děti den plný her. | Foto: DENÍK/ Šárka Ehlová

Centrum asistované reprodukce Arleta připravilo pro své děti k jejich svátku i Měsíci neplodnosti den plný her.

Lidská embrya

„Jsem rád, že se nás schází čím dál víc. Letos přijalo pozvání pět set padesát dětí, které doprovázeli rodiče a často i prarodiče. Odpoledne plné her a zábavy jsme zorganizovali nejen k nedávnému svátku dětí, ale i k připomenutí Měsíce neplodnosti, kterým je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen právě červen. Minulý rok jsem upozorňoval, že jsme měli velké plány, které se podařilo naplnit. Máme tu lidská embrya a můžeme provádět transfery. Pracujeme tedy naprosto nezávisle. Považuji to za završení své jedenáctileté praxe. Nyní se budeme těšit, aby se rodilo co nejvíce miminek,“ uvítal tak „své děti“ vedoucí lékař centra Jiří Doležal. Dodal, že akce má oslovit i další páry, jež mají problémy s početím dítěte, aby se nebály a podnikly všechny kroky. „Jsem přesvědčený, že žena, která touží mít dítě, toho dosáhne,“ prohlásil Doležal.

Právě on byl v sobotu mužem číslo jedna. Šťastní rodiče se s ním chtěli uvítat osobně a ukazovali mu své ratolesti. Štěstí, které by se tu dalo krájet, mělo hodně podob. „My jsme panu doktorovi, který nám splnil sen, věnovali tolik růží, kolik je našemu dítěti měsíců,“ prozradila jeden z mnoha způsobů poděkování šťastná maminka.

„Žena, která se marně snaží otěhotnět a ztrácí veškeré naděje na naplnění svého poslání, tady nachází pomoc. Já jsem byla jednou z nich, dnes máme dvojčata,“ podělila se o své štěstí další maminka.

Cesta do pohádky

„Pro naše děti jsme připravili odpoledne plné her a zábavy. Ústředními postavičkami jsou bytosti známé z večerníčků,“ dodal Doležal.

Příchozí při vstupu dostali balonky. Ve tři hodiny je společně poslali k nebi. „Jako poselství těm, kteří k nám hledají cestu. Hledají cestu, jak léčit neplodnost a dostat se za její horizont tím, že přivedou na svět zdravého jedince,“ uzavřel Doležal.