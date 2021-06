Slavnostní akt se symbolicky odehrál v rodném domku obrozence a nejznámější dobrušské osobnosti F. Vl. Heka v rámci natáčení dokumentu režiséra Patrika Ulricha a kameramana Františka Svěráka, který bude dárkem k 85. narozeninám čerstvého laureáta.

Cenu předal umělecký ředitel hudebního festivalu Pavel Svoboda spolu se starostou Dobrušky Petrem Lžíčařem a starostkou Opočna Šárkou Škrabalovou.

Udělení Ceny Festivalu F. L. Věka bylo pro Miloně Čepelku velkým překvapením. Když vstřebal neskrývané dojetí, poznamenal: „Nejsem typ na oslavy, ale vnitřně těší takové ocenění člověka o to víc.“

K tomu, že z rodného kraje vlastně nikdy neodešel, pak řekl: „Jak to jen trochu šlo, už jsem byl zpátky. Koneckonců jsem se tu narodil, pak jsem tu vyrostl, v Dobrušce jsem se základně vzdělal, maturoval jsem tu, tady jsem prvně konferoval koncert – a to jsem chtěl vždycky dělat. Na to nezapomenu. Je toho hodně, co jsem tu zažil a vzpomínky jsou vesměs příjemné.“

Miloň Čepelka se narodil 23. září 1936 v Pohoří, po dobrušském gymnáziu vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze. Ztvárnil celou řadu divadelních a filmových rolí. Je autorem televizních a rozhlasových her, pohádek, zábavných literárních pořadů, několika básnických sbírek, novel a povídek. Moderuje Knižní hitparádu na Country radiu, pořad Dechovka, to je moje pro ČRo České Budějovice a Region Jihlava, pořad Písničky s Miloněm na Radiu Dechovka. Dlouhodobě podporuje kulturní akce a hudební festivaly v regionu, v posledních letech také přehlídku Dobrušská filmová klapka. Spolupracuje s náchodským autorským šansonovým seskupením 6 NaChodníku.

Před rodným domkem F. V. Heka v DobrušceZdroj: Deník/Dana Ehlová