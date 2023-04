Ve vodní nádrži Rozkoš, která je osmou největší přehradou v České republice, spatřili rybáři neobvyklou ploutev nad hladinou. Podle fotografií je jisté, že se jedná o žraloka. Je pravdou, že se vodnímu dílu u České Skalice sice přezdívá východočeské moře, dosud se tu proháněli pouze kapři, cejni, sumci a další sladkovodní ryby. Výskyt žraloka je doslova senzací.

Žralok ve východočeském moři Rozkoš. | Foto: redakce Deníku

Rybáři mezi sebou uzavírají sázky, kdo ho uloví. Mají to v plánu do začátku letní sezony, aby lidé neměli obavy se v přehradě koupat a provozovat vodní sporty.

"Nahazujeme udice ve dne i v noci, ale je chytrý. Nenechá se nachytat ani na velká a masitá sousta. Nevzdáváme to. Maso nakupujeme v Polsku, naštěstí je tam celkem levné. Žralok do těchto vod nepatří, musíme ho ulovit. Nechceme, aby to tady v létě vypadalo jako v tom americkém filmu od Stevena Spielberga," shodují se rybáři.

Jejich největším úlovkem byli prozatím asi padesátikilový sumec a dvacetikilový kapr. I tito zdejší vodní obři se nyní schovávají v labyrintu rákosí. Jde jim o život. Žralok je zkrátka dravec a nezná lítost ani nad vodním ptactvem. Naštěstí se zde nevyskytují tuleni, protože ani ty by žralok neušetřil.

Kde se v Rozkoši vzal?

Je otázkou, jak se žralok ve vodní nádrži objevil. Oslovení odborníci na výskyt ryb nabízejí dvě možné verze. Tou nejvíce pravděpodobnou je skutečnost, že ho sem vypustil nějaký místní chovatel, kterému žralok "přerostl přes hlavu" a zřejmě se už nevešel do domácí nádrže. Mohl být už zvyklý na mírně sladkou vodu a rychle se aklimatizoval. Vzhledem k dostatku potravy narostl rychle do ještě větších rozměrů a až nyní si ho rybáři všimli.

Druhou možností je, že se jedná o migranta, který opustil moře a překonal řeky, aby doplul až k České Skalici. Z území České republiky, které je střechou Evropy, odtékají totiž vody do tří moří. Řeka Labe odvádí vodu do Severního moře, řeka Morava a další přítoky Dunaje odvádějí vody do Černého moře a řeka Odra a její přítoky, včetně Lužické Nisy, ústí do Baltského moře.

Žralok bílý, tygří či ostrozubý?

O jaký druh žraloka se jedná, není zatím jisté. Podle vyčnívající ploutve by to mohl být žralok bílý, tygří, ale i ostrozubý. "Zvažujeme vyslat do nádrže potápěče v pevných klecích, aby ho lépe prozkoumali a určili přesný druh," plánují odborníci. Určení by bylo možné i v případě, že by rybáři byli úspěšní. Ve vzduchu však visí také otázka, co se žralokem, až ho uloví. Muži s udicemi plánují hostinu, vědci pitvu a výzkum.

Konkrétní druh také určuje potenciální nebezpečnost žraloka vůči lidem. U někerých žraloků riziko napadení nehrozí, jiní mohou zaútočit. "Lidé se nemusí ničeho obávat. Pokud nepolezou do vody, nic se jim nestane," ujišťují odborníci.

Každopádně je jisté, že se jedná o neuvěřitelný objev a doslova senzaci, která v tento první dubnový, tedy aprilovy den roku 2023, nemá obdoby.